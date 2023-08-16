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南京银行北京分行组织反诈宣传月系列活动

2023年08月16日15:12 | 来源：中国网财经
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原标题：全民反诈，你我同行 —南京银行北京分行组织反诈宣传月系列活动

近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗的犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗作为一类新型的犯罪方式，具有犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大等特征，受害人往往防不胜防。为切实增强人民群众防范电信网络诈骗意识，进一步加大反诈宣传力度，南京银行北京分行积极组织开展打击治理电信网络诈骗集中宣传月活动。

在宣传月活动期间，南京银行北京分行采取以“厅堂网点+社区”相结合的模式，扩大宣传阵地。在厅堂网点内摆放最新印制的宣传海报，在柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置摆放“防范电信网络诈骗”宣传折页，利用客户办理业务的间隙由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知识。柜面人员始终严格落实转账业务的提醒要求，细致观察转账客户的情况，主动询问客户汇款用途、收款人情况及关系等，做到提示风险，防范网络电信诈骗。

同时，南京银行北京分行各网点还前往附近商超进行宣传，并深入周边社区向居民发放宣传材料进行讲解，引导公众了解掌握电信网络诈骗防范措施、掌握基本的应对方法。在社区活动中，南京银行北京分行的员工还为易受骗人群总结出几类常见诈骗手段，并指导他们如何防范网络电信诈骗以及注意个人信息防盗等。

南京银行北京分行将继续强化日常宣传，积极营造良好的舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实保护公众合法权益，提高客户满意度。

(责编：董童、李源)
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