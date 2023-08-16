原标题：青岛、武汉、成都、西安、厦门五城联动 京东拍卖提供法拍节配套服务

8月15日，正值青岛法院第二届蓝色风暴法拍节火热进行中，青岛市中级人民法院倡议青岛、武汉、成都、西安、厦门五城的中级人民法院共建执行联动协作机制，以区域执行联动推进执行现代化建设。青岛、武汉、成都、西安、厦门5座城市的中级人民法院以“云会议”的方式举行五城执行联动签约暨启动仪式，共同签署《五城执行联动合作备忘录》。

据了解，五城执行联动协作机制主要包括委托执行、协助执行、执行协调和资源共享等内容，明确了委托查控财产的范围、办理时限以及异地司法拘留、清场腾迁、财产扣押的协助执行和安全保障义务，畅通了财产处置权移送、参与分配等执行争议的协调渠道，拓展了信息化共享范围，强化了交流学习。

值得一提的是，京东拍卖为五城联动活动提供了法拍进社区、清迁腾退、异地协助、大宗股票分拆系统、机动车全流程处置等法拍节配套服务。例如在青岛法院第二届蓝色风暴法拍节期间，京东拍卖携手山东恩实辅拍、华夏银行青岛分行，走进社区为居民介绍法拍房和法拍贷，普及司法拍卖、法拍贷等方面的知识，并准备了相关宣传资料和小礼品，提高居民的参与度及接受度，吸引周边更多居民、租户参拍。

同时，京东拍卖还为五城法院提供标的物成交后交付不能情况下的清迁腾退服务，定制化服务方案，根据涉案标的物特性，集中调配无人机勘察、开锁换锁、公证参与、物品清点搬运运输仓储等服务，配合好执行的最后一公里。

对于五地涉案标的物，京东拍卖均可以提供异地协助服务，协助法院对异地的标的物进行张贴公告、现场勘察、带领看样等服务。

京东拍卖还通过大宗股票分拆系统，带动了围观量、参拍人数及成交金额等多维度的提升。竞买人可在五城法院设置最小申购股数的基础上选择股票申购数量，并进行竞价。拍卖结束时，按照“价格优先＞数量优先＞时间优先”的原则，匹配成交结果，提升大宗股票资产的成交率和溢价率。

此外，京东拍卖还在多地建立涉案机动车仓库，为五地法院提供包括拖车服务、停放保管、车况信息核查、日常维护、拍卖带领看样、车辆交接及报废车处理等在内的机动车全流程处置服务。

近年来，法拍市场日益活跃。一方面源于消费者对线上拍卖的逐渐了解，以及法拍流程的不断完善，越来越多的消费者通过这一方式获得更超值实惠的消费体验；另一方面，则是因为网络平台的参与逐渐深入，相较于传统线下拍卖，线上拍卖环境公平、公正、公开。京东拍卖通过“互联化+执行” 的创新理念，运用技术手段，不断夯实自身服务能力，辅助法院提高执行处置效率、化解司法执行难题。后续，京东拍卖将持续配合本次五城联动活动，为五城执行联动的法院提供特色优质服务。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经