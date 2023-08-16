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前7月快递业务量同比增长15.5%

2023年08月16日17:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月16日电（记者戴小河）国家邮政局16日发布的数据显示，今年前7月，邮政行业寄递业务量累计完成873.7亿件，同比增长12.8%。其中，快递业务量累计完成703亿件，同比增长15.5%。

　　前7月，同城快递业务量累计完成72.6亿件，同比下降0.7%；异地快递业务量累计完成614.3亿件，同比增长17%；国际/港澳台快递业务量累计完成16.1亿件，同比增长57.2%。

　　邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成8482.3亿元，同比增长10.5%。其中，快递业务收入累计完成6495.3亿元，同比增长10.5%。

　　7月份，邮政行业寄递业务量完成131.6亿件，同比增长9.7%。其中，快递业务量完成107.7亿件，同比增长11.7%。

　　7月份，邮政行业业务收入完成1194.5亿元，同比增长5.3%。其中，快递业务收入完成952.4亿元，同比增长6%。

(责编：胡永秋、袁勃)
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