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人工智能产业发展势头良好 业界探讨行业健康发展新路径

2023年08月16日17:46 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者乔雪峰）近年来，随着信息技术蓬勃发展，以人工智能、大数据、云计算、5G等新一代信息通信为代表的应用日新月异，深刻改变着各行各业的发展。

智能手机出货量1.24亿部，智能车载设备制造、智能无人飞行器制造、其他智能消费设备制造分别增长36.3%、12.5%、20%……从今年上半年的数据来看，中国人工智能相关产业发展势头喜人。特别是生成式人工智能的快速发展，引发了学术界和广大公众的广泛关注和热议。

人工智能是否已经在一定领域和一定程度超越了人类智能的水平？8月14日，“信息领域学术研究的进展、问题与范式变革”为主题的第六届国际信息研究大会给出了答案。据了解，该大会首次在中国举办。

“只有人工智能的范式革命才能真正开创人工智能健康发展的道路，建立通用的人工智能理论。”发展中世界工程技术科学院院士、国际信息研究学会主席、机制主义通用人工智能理论创始人钟义信在大会上指出，真正的通用人工智能系统不是“巨无霸”系统，而是以“通用的智能生成机制”去解决千变万化的应用问题。同时，要正确理解“智能与智慧”的联系与区别。

钟义信指出，人工智能的使命是协助人类从自然力的束缚下获得解放，而获得解放的人类则把自己的聪明才智用在“发明与发现”等创造性劳动上。“人类凭借人类智慧提出问题，人工智能机器通过学习人类智能解决问题，二者和谐合作，形成最先进的社会生产力。”

多位与会专家认为，由于科学研究对象从“只研究物质客体”发展到“不仅要研究物质客体、而且要研究人类主体、尤其要研究主体与客体之间相互作用所产生的信息生态过程”，研究所遵循的科学观和方法论就要从“物质学科的范式”转变为“信息学科的范式”，这是时代进步的要求。

(责编：郝帅、吕骞)
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