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河南省上半年新增放心消费创建示范主体9111家

2023年08月17日08:34 | 来源：河南日报
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原标题：我省上半年新增放心消费创建示范主体9111家

　　8月15日，记者从河南省市场监管局获悉，上半年全省新增放心消费创建示范主体9111家、线下无理由退货承诺主体3853家，消费环境日益改善。

　　“放心消费”主要包括消费安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心。我省持续开展“提振消费信心放心消费在中原”系列活动，尤其是今年上半年评选出首批99家省级放心消费示范创建主体并举行授牌仪式，全力营造更高质量的消费环境、助推经济发展。

　　在放心消费示范创建评选中，我省将无理由退货承诺活动开展情况纳入创建评价指标，引导实体店完善售后服务体系，积极做出无理由退货承诺，改善线下消费环境。

　　郑州龙湖里商业街已培育了20余家区级放心消费示范单位。兆熹书店负责人闫娟介绍，店里在消费单据上打出“七天无理由退换货”的提示，即便是拆开包装的书本，消费者不想买了也没关系，书店会整理外租或公益捐赠。

　　同时，全省市场监管部门持续加强消费者权益保护，消费维权整体效能实现进一步提升。上半年全省新增ODR（在线消费纠纷解决）企业3181家，全省累计已发展9732家，位居全国前列。

　　消费者通过手机或电脑登录全国12315平台，通过ODR系统可直接与企业协商解决纠纷。“足不出户就能把诉求解决，再也不用来回跑了。”济源市民郑先生通过ODR系统成功获得了商家的赔偿，对此赞不绝口。

　　“下一步，我们将持续开展放心消费示范创建、强化消费者权益保护，力争年底前培育和认定放心消费创建示范主体达到3万家、无理由退货承诺主体突破1万家。”省市场监管局有关负责人说。（记者 孔学姣）

(责编：曹淼、李源)
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