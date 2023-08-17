吴宇

原标题：上海前7个月进出口同比增长7.4%达2.45万亿元

上海海关16日公布，今年前7个月，上海市进出口总值2.45万亿元人民币，比去年同期增长7.4%，较2021年同期增长10.4%，外贸发展稳中提质。其中，出口9959亿元，同比增长9.3%；进口1.45万亿元，同比增长6%。

前7个月，上海消费品、大宗商品进口增速较快。进口消费品3291.2亿元，同比增长13.5%，占全市进口总值的22.7%。其中，乘用车、医疗保健品、乳品、钟表、首饰进口同比分别增长15.2%、36.8%、20.2%、29.2%、76.6%。

除了消费品，前7个月，上海市大宗资源类商品铁矿砂、煤炭、天然气进口同比分别增长20.5%、26.5%、18.3%，显示出国内相关需求持续增长。

出口商品中，机电产品对出口的拉动作用显著。前7个月，上海市出口机电产品6931.6亿元，同比增长15.2%，占全市出口总值的69.6%，拉动上海市外贸出口增长10个百分点。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口同比分别增长159.5%、130%、39%；集成电路出口同比增长14.4%；汽车零配件出口同比增长23%。

(责编：申佳平、陈键)

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