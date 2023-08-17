人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海前7个月进出口同比增长7.4%达2.45万亿元

吴宇
2023年08月17日09:10 | 来源：新华网
小字号

原标题：上海前7个月进出口同比增长7.4%达2.45万亿元

　　上海海关16日公布，今年前7个月，上海市进出口总值2.45万亿元人民币，比去年同期增长7.4%，较2021年同期增长10.4%，外贸发展稳中提质。其中，出口9959亿元，同比增长9.3%；进口1.45万亿元，同比增长6%。

　　前7个月，上海消费品、大宗商品进口增速较快。进口消费品3291.2亿元，同比增长13.5%，占全市进口总值的22.7%。其中，乘用车、医疗保健品、乳品、钟表、首饰进口同比分别增长15.2%、36.8%、20.2%、29.2%、76.6%。

　　除了消费品，前7个月，上海市大宗资源类商品铁矿砂、煤炭、天然气进口同比分别增长20.5%、26.5%、18.3%，显示出国内相关需求持续增长。

　　出口商品中，机电产品对出口的拉动作用显著。前7个月，上海市出口机电产品6931.6亿元，同比增长15.2%，占全市出口总值的69.6%，拉动上海市外贸出口增长10个百分点。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口同比分别增长159.5%、130%、39%；集成电路出口同比增长14.4%；汽车零配件出口同比增长23%。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
创新旅游新业态 各地持续释放消费新动能
　　人民网北京8月17日电 （王绍绍）旅游消费的快速恢复对于促进经济复苏、提振发展信心具有重要作用。旅游消费的新业态、新模式正在激发市场的新活力。…
财经观察：税收政策再优化 个体工商户减负担、添信心
　　近日，财政部、国家税务总局联合发布多个公告，明确一系列支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策。按照公告，自2023年1月1日至2027年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部