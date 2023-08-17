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两部门部署重点地区防汛抗旱工作

2023年08月17日09:12 | 来源：新华网
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原标题：两部门部署重点地区防汛抗旱工作

　　国家防总办公室、应急管理部16日持续组织防汛抗旱专题视频会商调度，与中国气象局、水利部、自然资源部联合会商研判汛情、旱情发展态势，视频调度天津、甘肃、青海等省份，安排部署重点地区防汛抗旱工作。

　　会商指出，天津、河北等地堤防巡查防守和排涝救灾任务依然较重。近期全国降雨“面弱点强”，局地短时强降雨、强对流天气多发，青海、四川、云南等地局部仍有暴雨到大暴雨，致灾风险高；内蒙古中西部、新疆北部、甘肃等地局部旱情严重并可能进一步发展。

　　会商要求，京津冀地区要抓好巡堤查险、农田排涝等，加强应急生活物资调度和供应，妥善做好救灾救助；要抢修交通、电力、供水、排水、通信等重要基础设施，及时开展清淤消杀。青海、四川、云南等地要狠抓局地强降雨防范应对，密切关注雨情水情；要紧盯高风险区域和高风险部位，果断转移危险区域人员。内蒙古、新疆、甘肃等受旱地区要科学制定抗旱用水方案；要强化抗旱水源统一调度管理，确保群众饮水安全，同时全力保障农业生产用水。

　　此外，国家防总于15日针对内蒙古、甘肃、新疆启动抗旱四级应急响应。

(责编：申佳平、陈键)
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