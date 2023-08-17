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2024年中国家电及消费电子博览会将举办

2023年08月17日10:20 | 来源：经济日报新闻客户端
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原标题：2024年中国家电及消费电子博览会将举办

　　8月16日，记者从AWE组委会获悉，2024年中国家电及消费电子博览会（AWE2024）将于2024年3月14-17日在上海新国际博览中心举办。作为全球家电和消费电子领域的顶级科技盛会，AWE2024将以智能科技为展示重点，为观众带来前沿创新成果，展示未来智慧生活的全景画卷。

　　AWE2023的圆满举办，促进了行业打开新一轮增长期，开启了AWE不断国际化、品牌化的新征程。2023年4月，AWE创造了13个展馆、15万平方米的展出面积，35万人次的现场观众，超千家企业、参与的纪录。专业观众占比7成，其中公司决策层或高层管理者比例超过80%。

　　AWE2024展馆规模将扩大至14个，展示面积超过16万平方米。与此同时，AWE启用全新的UI和年轻化的配色方案，以更加现代的形象迎接和展示行业未来变革及科技进步成果。

　　AWE2024主题定为“智能科技，创享生活”，将持续专注于智慧家庭的场景化展示，聚焦“个性化、定制化的智慧家庭解决方案”“极致、时尚、舒适、便捷的产品体验”“绿色、低碳、可持续发展理念”等行业前沿趋势，形成智能家电、消费电子、智能厨卫、智慧娱乐、智慧健康等核心集群展区。同时，还逐步扩展家庭生活的外延，大到智慧城市、智慧医疗、智慧出行、智慧教育等智慧生活解决方案，小到VR/AR、可穿戴设备、母婴萌宠、服务机器人、户外电器、电竞外设等创新产品都将在AWE2024上展出。

　　“AWE将坚持科技型、创新型、数字化展会的品牌发展理念，继续强化科技以及消费趋势的引领作用，吸引更多高科技、新品类、新产品的企业参与。AWE2024将聚焦家庭生活场景，根据技术创新、消费趋势和市场需求，打造更多细分生活场景，提供更好的场景化体验，推进跨界发展和产业融合。”中国家用电器协会副理事长徐东生阐述了AWE未来的发展方向。

　　据AWE组委会消息，德国现代厨房行业协会AMK将参展AWE2024,携多家会员企业展示德国现代厨房科技与解决方案；深圳商显协会将组织商用显示与消费电子展团参展，带来商用显示与消费电子领域的最新动态。AWE高峰论坛和“未来家”高峰论坛两大论坛将在AWE2024如期而至，AWE艾普兰奖也将展开评选。

(责编：董童、李源)
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