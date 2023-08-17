原标题：2023年“一带一路”国家和地区电力能源高管人才研讨项目启动

8月14日，2023年“一带一路”国家和地区电力能源高管人才研讨项目在国网技术学院启动，来自俄罗斯、菲律宾、葡萄牙等10个“一带一路”国家和地区的32名来宾参加启动仪式。

开班仪式上，国家电网公司、西安交通大学、香港理工大学、香港港灯公司等分别致辞，欢迎各个国家和地区的来宾，祝愿本年度研讨项目圆满举办。

本年度“一带一路”国家和地区电力能源高管人才研讨项目由国家电网公司、西安交通大学、香港理工大学、香港港灯公司四方联合发起。研讨期间，学员们将于8月12日至8月23日分别在济南、西安、香港开展专题讲座、研讨交流、实地参观等活动。由国家电网承办的5天的行程里，将安排5次讲座，分别由相关领域专家讲解，主题涵盖新型电力系统、电网数字化转型、大规模清洁能源并网、特高压交直流技术、特高压带电作业等内容。同时，安排前往特高压装备基地、国网智能科技生产基地进行实地参观。中外嘉宾在济南期间将参加太极拳、中国书法绘画、乒乓球等文化交流活动，感受中华文化魅力。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，“一带一路”国家和地区电力能源高管人才研讨项目已经连续6年举办，即使在疫情期间该项目也以线上形式举办，交流始终没有中断。“国家电网是世界五百强中的知名企业，她的管理经验和电网技术非常值得我们学习。”来自葡萄牙国家能源网公司葡萄牙的席尔瓦在参观了国家电网公司特高压设备设施后由衷表示。来自菲律宾国家电网公司的阿巴迪拉已经是第二次参加这个研讨项目，他说这次来又有一些新的收获，自己也交到了更多异国朋友。

近年来，作为国家电网直属教育培训单位的国网技术学院立足于服务党和国家大局、服务国家电网公司国际化战略、开拓海外电力培训市场，坚持“请进来”“走出去”“携起手”，大力加强对外技术技能和文化交流。学院高标准承办上合组织职工技能大赛、巴基斯坦默拉直流输电工程培训、中阿清洁能源培训等国际化项目45期，累计培训76个国家和地区的学员2730人，成为国家电网公司国际化交流的会客厅和文化技术交流的窗口，有力促进了中国与世界各国电力人才的交流互鉴，在中国企业中树立了国际化培训的“国网标杆”，以实际行动推动“一带一路”高质量发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经