人民网记者 乔雪峰

修建一条公路，串联一路风景，带动一片产业，造福一方百姓。发展农村交通是乡村振兴的先决条件，更是加快建设交通强国的重要内容和应有之义。

近年来，我国各地大力推动农村公路建设，依托交通与乡村产业融合发展，努力建设乡村振兴之路。随着农村地区交通条件不断完善，农村公路不但便利了群众出行，还有力推动了沿线产业发展。

农村公路的建设发展，让农民更富，农村更美，农业更强。在神州大地上，一个更加便捷高效的农村公路网络逐渐成形。

近日，山东省鄄城县什集镇李楼村云龙种植养殖专业合作社的葡萄喜获丰收，大棚里的葡萄枝繁叶茂，颗颗饱满、色泽鲜亮。工人们都在忙着采摘、分拣、称重、包装，处处呈现出一派繁忙有序、热火朝天的景象。

“今年又是一个丰收年，收入能比去年高很多。”看着自家一箱箱准备装车销售的葡萄，合作社负责人李昌国的心里乐开了花。

近年来，随着一条条农村公路建成运营，极大改善了当地的交通条件，提升了沿途乡村的产业发展环境。当地的众多传统产业驶上了发展“快车道”，上门收购农产品的车辆络绎不绝，还吸引了不少游客前来采摘游玩。

要想富，先修路。记者从鄄城县交通运输局获悉，截至2022年底，全县农村公路通车总里程已达到2622公里。今年，计划升级改造农村公路120公里，目前已全面开工建设，10月底之前，确保圆满完成建设任务。

2021年6月，交通运输部印发了《关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见》（以下简称《意见》），《意见》提出，加强资源路、旅游路、产业路和旅游航道建设，推动串联乡村主要旅游景区景点、主要产业和资源节点、中小城镇和特色村庄等公路、航道建设，以农村公路为依托，探索支持路衍经济发展的路径。

《意见》提出，争取全国乡镇通三级及以上公路比例、较大人口规模自然村（组）通硬化路比例、城乡交通运输一体化发展水平AAAA级以上区县比例、农村公路优良中等路率均达到85%左右，基本实现具备条件的建制村通物流快递，基本完成2020年底存量四、五类危桥改造，农村交通管理体制机制基本健全，农村公路管理机构运行经费及人员基本支出纳入财政预算，县乡级农村公路管理养护责任有效落实。

随着一系列政策措施的出台，有力推动了我国“四好农村路”的高质量发展。据交通运输部发布数据显示，2022年，全国农村公路完成固定资产投资超过4733亿元，同比增长15.6%；新改建农村公路超18万公里，改造农村公路危桥10589座，完成农村公路安全生命防护工程13.5万公里；实施农村公路以工代赈项目3859个，吸纳农村劳动力7.8万人，农村公路管护领域提供就业岗位约80万个。

如今，越来越多的农村公路正为乡村振兴发展注入澎湃动力，老百姓的生活越过越红火。

在山东省潍坊市临朐县西南方向的嵩山生态旅游区内，一条蜿蜒在青山绿水间的沿河旅游路——玉带路，将龙潭湖、青龙湾、峡谷漂流等主要景点有机串联，该路途经11个自然村，被当地群众称为民心路、观光路、致富路。

依托便利的交通条件，当地建成垛庄猕猴桃特色产业村、青石崖佛手瓜特色产业村、南蒋蜜桃特色产业村等。目前，嵩山发展蜜桃4.5万亩，猕猴桃3000亩，佛手瓜8000亩，西红柿、芸豆等高山蔬菜1万亩。“土特产品走出了大山，卖上了好价钱，农民的腰包逐渐鼓了起来！”沿线青石崖村党支部书记刘玉美笑得像山花一样灿烂。

近年来，在浙江建德，老百姓明显的感觉到路更宽了、更平坦了、更好走了，这都得益于“四好农村路”的建设。当地政府依托“四好农村路”的高质量发展，积极探索特色产业发展之路，通过产业延链补链强链，推动产业链的延伸，从而推进多元增收、多方共赢，为乡村经济发展注入源源不断动力。

“路一修好，我们农产品的价格也跟着翻倍，年收入比之前提高了好几万元。”建德市区大同镇的村民由于家门口的美丽公路，不仅农产品运输变得很便利，来村里的游客也变多了。

从泥土飞扬到平稳通畅，从泥泞小路到双向两车道，宁夏的农村公路一步步完成了蜕变。纵贯毛乌素沙漠边缘的平罗县红陶农村公路，起于平罗工业园区东侧，沿途经过多个生态移民区。公路自建成运营以来，极大改善了当地的交通条件，提升了沿途乡村的产业发展环境。

“修好一条路，带动一大片。这条路把沿线的沙漠瓜菜产业园区、文化旅游景区、奶牛养殖产业园区连为一体，是一条名副其实的致富路。”平罗县交通运输局副局长马佳佳说。

近年来，宁夏加快推进农村公路建设、管理、养护、运营协调发展，不断提升农村公路质量。目前，全区农村公路通车里程达到2.98万公里，所有乡镇、建制村通硬化路、通客车，常住人口20户以上自然村通硬化路率达99.7％，乡镇通公交车率达63％。下一步，当地还将继续打造更加便捷高效的农村公路网络，服务乡村振兴战略实施。

这只是我国“四好农村路”巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的一个缩影。近年来，我国各地大力推进“四好农村路”建设，将公路修到村门口，一张以县城为中心、以乡镇为节点、以建制村为网点的交通网络正在不断铺开，取得令人瞩目的成就。截至2022年末，全国农村公路里程453.14万公里，其中县道里程69.96万公里、乡道里程124.32万公里、村道里程258.86万公里。

真抓实干筑农路，砥砺前行谱新篇。农村公路为服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、助力农民农村共同富裕提供了坚实的交通运输保障，作为当前和今后一个时期农村交通工作的重中之重，“四好农村路”这条推动乡村振兴的“幸福路”将越修越宽广，继续为全面推进乡村振兴当好先行。

(责编：郝帅、吕骞)

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