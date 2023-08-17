人民网北京8月17日电（黄盛） 中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发表声明表示，中基协近日关注到，有不法分子通过伪造中基协印章、公文等方式，冒用中基协名义向个别投资机构发送采取罚款、关闭出金通道、注销账户等处罚或限制措施的“《纪律处分决定书》”。此类行为涉嫌违法犯罪，严重影响中基协形象和声誉，扰乱资本市场和基金行业秩序，损害相关机构和广大投资者的合法权益，中基协予以强烈谴责。

中基协表示，“罚款、关闭出金通道、注销账户”等均不属于中基协纪律处分措施，中基协不会也无权对相关机构采取上述措施。中基协对私募基金管理人发送纪律处分文件通常通过快递送达，无法取得有效联系时通过公告送达。私募基金管理人和投资者也可以通过中基协官网自律处分栏目查询相关纪律处分决定。

此外，中基协表示，还发现有不法分子冒用中基协会员机构以及在中基协登记的私募基金管理人名义进行违法活动，主要表现为冒用公司名称、注册商标，盗用从业人员肖像伪造非法App、非法网站并进行违法宣传和违法募集资金等活动。

“行业机构和广大投资者对上述违法活动要加强防范、注意辨别。”中基协表示，如发现不法行为，请及时收集保存证据，并立即向公安机关报案。

(责编：郝帅、吕骞)

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