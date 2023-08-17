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商务部回应对台贸易壁垒调查进展情况

2023年08月17日18:57 | 来源：新华社
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　　商务部新闻发言人束珏婷在8月17日举行的商务部例行新闻发布会上回应对台贸易壁垒调查进展情况。她说，初步调查显示，台湾地区对大陆贸易限制措施涉嫌违反世贸组织关于“非歧视原则”“普遍取消数量限制原则”等规则。

　　“大陆在世贸组织历次对台贸易政策审议中均明确表达了关注，敦促台方切实履行世贸承诺，但台方至今未改变相关做法。”束珏婷说，台湾地区禁止进口大陆的产品范围近年来总体呈现扩大趋势，本次调查涉及产品已从立案时的2455项调整至目前的2509项。

　　4月12日，商务部发布2023年第11号公告，决定就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。

　　束珏婷介绍，调查机关依据《中华人民共和国对外贸易法》《对外贸易壁垒调查规则》有关规定，通过问卷调查、实地调研等方式，在依法依规、公开公平公正的基础上，有序推进调查工作。

　　她说，受台贸易限制措施影响，大陆石化、纺织、机电设备、汽车等多个类别的产品以及许多物美价廉的农产品和民生必需品无法对台出口，对相关出口企业利益造成负面影响。参与调查的企业和商协会呼吁台湾地区尽快取消对大陆的贸易限制措施。

　　“下一步，调查机关将依据有关规定继续深入开展调查工作，适时公布最终调查结论。”束珏婷说。

　　在回应大陆是否会中止或部分中止《海峡两岸经济合作框架协议》项下给予台湾产品相关税收优惠时，束珏婷表示，商务部将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定研究采取相应的措施。（记者潘洁、谢希瑶）

(责编：袁勃、胡永秋)
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