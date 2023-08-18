国务院国资委发布声明打假 提醒公众提高防范意识
2023年08月18日09:14 | 来源：新华社
小字号
原标题：国务院国资委发布声明打假 提醒公众提高防范意识
国务院国资委办公厅8月17日在国务院国资委官网发布声明称，近期，持续有不法分子通过短信、微信、QQ等形式冒用国务院国资委和中央企业领导干部身份，甚至伪造中央企业公章、公文实施诈骗，造成恶劣社会影响。针对涉嫌诈骗违法犯罪行为，国务院国资委将商请公安司法机关依法予以打击，追究其法律责任。
国务院国资委网站截图。
国务院国资委在声明中郑重提醒广大社会公众，对涉诈短信、微信、QQ等保持警惕，提高防范意识，谨防上当受骗。如遇诈骗或发现相关线索，请及时向公安机关报案或提供案件线索。
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行：适应市场供求关系新形势 促进房地产市场平稳健康发展
- 人民网北京8月17日电 （黄盛） 中国人民银行17日发布了第二季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）。报告在谈到下一阶段主要货币政策思路时表示，将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展；发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定；坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险；切实防范化解重点领域金融风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，稳步推动中小金融机构改革化险，守住不发生系统性金融风险的底线。…
- 评论
- 关注