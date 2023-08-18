原标题：农业银行多措并举支持民营经济发展壮大

为贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的决策部署，近年来，农业银行多措并举提升金融服务民营经济质效，助力民营经济发展壮大。近日，农业银行制定出台关于进一步提升金融服务民营经济质效的19条措施，推动全行持续提升经营能力、切实提高民营经济金融服务水平。

加强信贷投放，加大重点领域支持力度。农业银行积极助力激发民间资本投资活力，重点支持民营企业科技创新、数字化转型和技术改造，参与推进乡村振兴、“双碳”等重大战略。截至7月末，农业银行民营企业贷款余额(含个人经营性贷款)超5万亿元，较年初新增超8000亿元，服务民营企业贷款客户数近600万户，各项指标位居同业前列。

加强资源保障，破解融资难融资贵问题。农业银行单列民营企业信贷增长计划，积极将新增信贷资源优先向民营小微企业倾斜。积极让利民营企业，对普惠型小微企业、个体工商户和小微企业主贷款实施利率优惠，助力企业降低综合融资成本。积极为民营企业纾困解难，对有市场前景、经营周转困难的民营中小企业，给予续贷或展期安排。

加强产品创新，精准对接企业金融需求。农业银行持续完善“农银e贷”线上产品体系，不断丰富“产业e贷”“小微e贷”系列产品，满足企业个性化金融需求。依托产业链、供应链加强金融服务，创新推出“保理e融”“应收e贷”“订单e贷”“票据e融”等特色供应链融资产品，实现对产业链上下游民营企业批量支持。

加强集团联动，提升综合服务水平。农业银行加大民营企业债券承销力度，运用债务融资工具、资产证券化或资产支持票据等方式，拓宽民营企业融资渠道。积极服务民营企业“走出去”，联动境外机构为企业提供国际结算、贸易融资、跨境担保等金融服务。

农业银行将认真落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》相关要求，牢牢坚持“两个毫不动摇”，不断完善融资支持政策制度，创新特色金融产品，持续提升金融服务质效，为民营经济高质量发展贡献农行力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经