人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业银行多措并举支持民营经济发展壮大

2023年08月18日11:06 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：农业银行多措并举支持民营经济发展壮大

　　为贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的决策部署，近年来，农业银行多措并举提升金融服务民营经济质效，助力民营经济发展壮大。近日，农业银行制定出台关于进一步提升金融服务民营经济质效的19条措施，推动全行持续提升经营能力、切实提高民营经济金融服务水平。

　　加强信贷投放，加大重点领域支持力度。农业银行积极助力激发民间资本投资活力，重点支持民营企业科技创新、数字化转型和技术改造，参与推进乡村振兴、“双碳”等重大战略。截至7月末，农业银行民营企业贷款余额(含个人经营性贷款)超5万亿元，较年初新增超8000亿元，服务民营企业贷款客户数近600万户，各项指标位居同业前列。

　　加强资源保障，破解融资难融资贵问题。农业银行单列民营企业信贷增长计划，积极将新增信贷资源优先向民营小微企业倾斜。积极让利民营企业，对普惠型小微企业、个体工商户和小微企业主贷款实施利率优惠，助力企业降低综合融资成本。积极为民营企业纾困解难，对有市场前景、经营周转困难的民营中小企业，给予续贷或展期安排。

　　加强产品创新，精准对接企业金融需求。农业银行持续完善“农银e贷”线上产品体系，不断丰富“产业e贷”“小微e贷”系列产品，满足企业个性化金融需求。依托产业链、供应链加强金融服务，创新推出“保理e融”“应收e贷”“订单e贷”“票据e融”等特色供应链融资产品，实现对产业链上下游民营企业批量支持。

　　加强集团联动，提升综合服务水平。农业银行加大民营企业债券承销力度，运用债务融资工具、资产证券化或资产支持票据等方式，拓宽民营企业融资渠道。积极服务民营企业“走出去”，联动境外机构为企业提供国际结算、贸易融资、跨境担保等金融服务。

　　农业银行将认真落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》相关要求，牢牢坚持“两个毫不动摇”，不断完善融资支持政策制度，创新特色金融产品，持续提升金融服务质效，为民营经济高质量发展贡献农行力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：加大宏观政策调控力度 不断推动经济运行持续好转
　　人民网北京8月18日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的2023年第二季度中国货币政策执行报告指出，下阶段，人民银行将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，加大宏观政策调控力度，建设现代中央银行制度，充分发挥货币信贷效能，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 具体来看，稳健的货币政策要精准有力，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，稳固支持实体经济恢复发展。…
2023年上半年我国期货市场累计成交量创历史新高
　　人民网北京8月18日电（黄盛） 据中国期货业协会（以下简称“中期协”）发布的数据显示，2023上半年我国期货市场累计成交 39.51 亿手（单边）和262.13 万亿元，同比分别增长29.71%和1.80%，半年累计成交量创历史新高。 2015-2023 年上半年我国期货市场成交量和成交额。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部