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多方协同共促未成年人网络生态治理研讨会在京举行

2023年08月18日16:16 | 来源：人民网
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8月16日，由人民在线主办的“多方协同共促未成年人网络生态治理研讨会”在人民日报社新媒体大厦举行。会上，来自教育界、法学界、传媒界的专家学者，以及主管部门负责同志等展开圆桌对话，分享未成年人网络保护的行业实践与工作思路，围绕未成年人网络生态治理路径建言献策，以期共同推动未成年人网络素养培育和网络生态治理工作。

中国互联网协会副秘书长裴玮致辞

中国互联网协会副秘书长裴玮致辞

中国互联网协会副秘书长裴玮在致辞中指出，未成年网络生态治理的目的，是为了青少年健康成长。保护未成年人的网络生态环境，需要各方同向而行、协同发力，包括社会、企业、监管部门等等。希望今后中国互联网协会与“人民在线未成年人网络生态治理研究院”在保护未成年人的相关工作方面能有更多的互动、交流与合作，为互联网企业在做好未成年人保护方面给与指导建议，主动承担起社会责任，搭建未成年人保护的交流平台，让互联网企业在协同发展中交流思想，共同为未成年人网络生态治理贡献更大力量。

图: 人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅致辞

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅致辞

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅在致辞中表示，随着信息技术的不断普及与发展，互联网对未成年人的日常生活和社会化影响持续加强，未成年人“触网”大环境面临一定的风险与挑战，为进一步推进大数据在社会各领域的应用，积极发挥社会评价科技在未成年人网络保护领域的作用，构建风清气正的网络空间，人民在线发起成立“人民在线未成年人网络生态治理研究院”。未来，人民在线将充分借助多年从事大数据社会评价研究的经验和技术，与各方合作，协同推进，不断探索和完善未成年人网络生态治理方案。

图：人民网舆情数据中心副主任，人民在线副总经理、总编辑单学刚发言

人民网舆情数据中心副主任，人民在线副总经理、总编辑单学刚发言

人民网舆情数据中心副主任，人民在线副总经理、总编辑单学刚在发言中介绍了“人民在线未成年人网络生态治理研究院”的具体工作与发展规划。单学刚介绍，研究院将以构建六位一体的未成年人网络生态治理体系为使命，致力于与政府、行业协会、大学科研机构等一道，共同推动中国青少年网络素养培育和网络生态治理体系的研究、标准制定、模式构建和创新理念倡导。

下一步，研究院将持续探索未成年人网络生态治理工作新模式，在深度调研基础上，以“社会评价科技”为特色，组织开展首届未成年人网络生态治理大会、各地专家研讨会、未成年人网络生态治理30人论坛、网络生态治理青少年使者成长计划等活动，集聚专家智慧，搭建交流平台，探索未成年人网络生态治理的方向与路径。同时，研究院还将承接政府部门、行业协会、学会等研究课题，着力构建“网络生态治理满意度指数测评平台”“网安校园指数评价平台”“未成年人网络保护培训平台”， 探索建立未成年人网络生态治理实践基地、未成年人网络生态治理企业自律联盟，打造慕课学院《e起护苗深调研》专题节目，联合多方力量，不断探索构建多样化的网络生态治理体系。

图：“人民在线未成年人网络生态治理研究院”成立现场

“人民在线未成年人网络生态治理研究院”成立现场

研讨会上，“人民在线未成年人网络生态治理研究院”正式成立，《e起护苗深调研》未成年人网络保护生态治理专题节目上线。

(责编：曹淼、吕骞)
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