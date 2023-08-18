原标题：尚德机构2023Q2盈利1.74亿元，深耕用户服务实现高质量发展

北京时间8月18日，成人在线教育企业尚德机构公布了2023年第二季度财务报告。财报显示，尚德机构2023年第二季度实现净收入5.26亿元人民币；净利润为1.74亿元人民币，同比增长51.8%，连续9个季度实现盈利。

与此同时，2023年第二季度，尚德机构持续降本增效，成本同比降低34.8%，营运费用同比降低11.4%；通过精细化运营和深耕用户服务，新增学员同比增长27.7%。

在2023年行业变革加深，竞争进一步加剧的背景下，尚德机构表现出了强劲的发展韧性和可持续性。通过敏锐把握市场新机遇，不断创新研发多元化课程，以及持续提升精细化运营水平和效率等，尚德机构打造出长效高质量增长模型和行业样板。

尚德机构表示：“二季度，我们积极创新，挖掘市场机遇，为广大学员提供丰富的课程选择和精细化的服务，不断提高教学品质和管理效率，实现公司业绩稳健发展，及运营成本的有效降低。基于此，我们对公司未来前景保持积极乐观。”

创新研发多元化课程 拓宽增量市场

《2023百度成人培训行业白皮书》显示，中国成人培训教育市场规模已达1.3万亿，市场规模保持着良好的增长势头。除传统的学历培训、留学培训、职业培训外，成人教育还在向成人兴趣培训、家庭教育培训、职场培训、财商培训等诸多细分赛道拓展，并呈现良好的增长态势。

面对成人教育不断变化的市场需求，近年来，尚德机构积极主动调整战略，在创新中不断挖掘发展新机遇。依托20余年在教学教研、市场研判挖掘等方面的经验积淀和先发优势，尚德机构在深耕原有业务之外，也在职业技能培训和兴趣培训等领域积极布局。

艾瑞咨询发布的《2023年中国教育行业市场需求洞察报告——成年人篇》指出，国内就业竞争压力较大，导致当代成年人普遍处于一定的客观压力及主观焦虑下，而这些压力与焦虑较多来源于内外部环境影响下的工作压力及对未来生活产生变数的担忧。

该报告调查数据显示，成年人更多因为工作压力(42.3%)、未来不确定性(38.4%)及疫情影响大(36.0%)而产生焦虑感。而通过学习来提升职业相关技能或发展兴趣爱好，成为缓解压力或者追求理想的方式之一。

为此，尚德机构不断扩科扩龄，打磨课程体系，优化产品结构，研发出多元化、高品质的课程。这些课程不仅可以提升学员的就业能力和职场竞争力，而且还能丰富学员的精神文化生活，从而满足成人个体的终身学习需求。

财报显示，2023年二季度，尚德机构职业技能和兴趣培训收入同比增长32.7%。课程产品的拓展也得到了广大学员的认可，尚德机构二季度实现新增学员15.42万，同比增长27.7%，环比增长7.7%。

尚德机构表示：“行业竞争和挑战不断加剧，但尚德机构在二季度继续致力于丰富课程品类，优化产品结构，为学员提供高品质的课程服务体验。这将有利于公司抓住市场新机遇，保持行业领先地位。”

精细化运营 开发存量用户长期价值

在线教育行业已经告别了高投放引流获客的粗放发展时代，精细化运营、深耕用户服务才能更好地开发用户的长期价值，拉长存量用户的生命周期，从而实现降本增效和业务的持续稳定增长。

众所周知，获取一个新用户，只能是一锤子买卖。而对于用户的多次开发，如复购、转介绍、口碑传播等行为，则既能加强用户粘性，又能带来精准流量。教育企业竞逐焦点从“真枪实弹”拼流量，逐渐转移到存量升级上。这也意味着，无论是头部玩家还是腰尾选手，在存量上下功夫，有效地提高产品和服务品质，成为长期发展的核心动力。

尚德机构依托精细化运营创建了一个从高效引流、转化、裂变、复购再到口碑传播的闭环私域流量池。一方面，尚德机构通过持续输出高品质课程，以口碑带动转化；另一方，通过对老用户的私域流量运营、交叉营销等方式，来带动复购率和转介绍率；此外，通过精耕细作服务好老用户，建立了与用户的信任联结，从而有效提升营销效率。

精细化运营也离不开科技的赋能。尚德机构借助大数据与AI技术，已建立起覆盖教、练、测、评的智能教学全链条，输出千人千面的个性化教学服务；并构建起教学、培训、组织等智能化综合管理体系，从而有利于提升教学教研等运营管理效率，也提高了成人学员的在线学习效率。

精细化运营在留住用户的同时，也使得尚德机构降本增效成果显著。财报显示，尚德机构2023年二季度，成本同比下降34.8%；营运费用整体同比下降11.4%，其中，管理费用同比下降29.1%，销售费用同比下降7.9%。

展望未来，尚德机构表示：“公司将继续坚持长期增长与盈利平衡战略，不断开拓创新、提质增效，提升教学教研水平，挖掘市场需求，打造高质量、多元化课程和服务，实现公司持续高质量增长，更好地满足成年人的终身教育需求。”

(责编：董童、李源)

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