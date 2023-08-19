人民网北京8月19日电 （黄盛）证监会18日召开部分证券基金私募机构座谈会，分析当前市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心听取意见建议，并明确发挥权益投资引领作用，加快核心投研能力建设，优化投研管理组织架构与人才培养机制，持之以恒坚定发展权益类产品。

会议表示，证券基金私募机构作为资本市场的重要参与者，是资本市场发挥价值发现、资源配置和居民财富管理等功能的关键力量，要进一步站稳人民立场、提升专业能力，加快形成推动资本市场高质量发展的合力。

证监会要求证券基金私募机构，科学、准确、全面把握当前经济金融形势，切实增强大局观和宏观研判能力，坚定信心，保持定力，强化逆周期思维，以实际行动践行长期投资、价值投资、稳健投资；坚持投资者利益至上，切实履行“受人之托、代人理财”职责，关注投资者体验，有效满足多元化投资需求，以长期稳定的投资回报赢得广大投资者信任；加强规范管理，坚持合规风控全覆盖，强化对高管及核心从业人员的管理，有效落实长期考核激励约束机制，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化；主动加大政策宣传解读，发挥专业优势，引导市场参与各方全面客观理性看待经济金融形势和资本市场发展潜力，共同营造有利于资本市场健康发展的舆论环境。

据悉，发挥权益投资作用备受监管部门关注。证监会有关负责人18日在就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者问时表示，将加强跨部委沟通协同，加大各类中长期资金引入力度，提高权益投资比例。包括：推动完善全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理制度，进一步促进年金基金市场化投资运作水平；推动研究优化保险资金权益投资会计处理，推动保险资金长期股票投资试点落地，并逐步扩大试点范围与资金规模；推动加快将个人养老金制度扩展至全国，扩大制度覆盖面；支持银行理财资金提升权益投资能力；积极推动各类中长期资金树立长期投资业绩导向，全面建立三年以上的长周期考核机制，提升投资行为稳定性。

另据上述负责人介绍，大力发展权益类基金是投资端改革的重要内容，重点措施包括：一是放宽指数基金注册条件，提升指数基金开发效率，鼓励基金管理人加大产品创新力度；二是推进公募基金费率改革全面落地，降低管理费率水平；三是引导头部公募基金公司增加权益类基金发行比例，促进公募基金总量提升和结构优化；四是引导公募基金管理人加大自购旗下权益类基金力度；五是建立公募基金管理人“逆周期布局”激励约束机制，减少顺周期共振；六是拓宽公募基金投资范围和策略，放宽公募基金投资股票股指期权、股指期货、国债期货等品种的投资限制。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经