新华社乌鲁木齐8月19日电（记者 张瑜）2023（中国）亚欧商品贸易博览会18日下午举行招商引资重点项目签约仪式，此次活动共征集签约项目273个，签约总额4932.12亿元，较2021（中国）亚欧商品贸易博览会签约总额增长1.52倍。

从产业情况看，本届签约项目以第二产业为主，投资领域涉及新能源新材料、有色金属、煤化工、纺织服装、装备制造、商贸物流、文化旅游等。

本届商博会以“弘扬丝路精神 深化亚欧合作”为主题，共有1300余家中外企业参展，其中包括25家世界500强企业、7家中国500强企业、117家行业龙头企业，参展企业数量及展览规模均创历届商博会之最。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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