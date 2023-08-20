郭静原

原标题：为科技创新献青春

今年6月，科技部组织召开科研助理岗位开发落实地方部署动员视频会议，就各地方科技管理部门和国家高新区开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业有关工作进行动员部署。截至7月14日，已发布14万个科研助理岗位。

科研助理为高校毕业生提供了新的就业选择。科研助理主要从事科研项目辅助研究、实验设施运行维护、科技成果转移转化以及学术助理等工作。这一岗位既是保就业、吸纳高校毕业生就业的重要手段，也是深化科技管理改革、构建与科技计划相适应的专业化支撑队伍的重要举措，更是提升高校、科研院所、企业创新能力的有效途径。

国家高度重视科研助理岗位开发工作。2020年，科技部、教育部等六部门联合印发通知，鼓励高校、科研院所和企业等主体，在所承担的各类国家科技计划（专项、基金等）项目中，面向高校毕业生开发科研助理岗位。3年来，高校毕业生中有数十万人走上科研助理岗位。实践表明，高校毕业生从事科研助理工作，不仅有助于提升高校、科研院所、企业的创新能力和效率，也为自身提高科学素养、增强专业技能、拓展前沿视野开辟了新路径。

科研助理并非一项简单的工作，需要坚持求真务实的作风，沉得住气、静得下心，脚踏实地研究新思路、新办法，寻找工作突破口。科技发展日新月异，要密切关注新技术进展，不断学习行业前沿知识，增强创新意识、培养创新思维，在创新实践中不断提高承担科研风险能力和协同创新能力，促进自身快速成长。

科研助理还需要有孜孜不倦、锲而不舍的精神，一丝不苟对待每一项工作、精雕细琢做好每一个细节。科学研究以事实为根据、以逻辑推理为基础、以实验验证为手段，容不得半点马虎。科研助理参与的大多是国家和地方重大科研项目，不能以想当然、“差不多”的态度开展科学研究，要依靠严谨的科学方法和准确的实验数据帮助科研人员进行验证，确保研究结果真实可靠。

青春在奋斗中闪亮，梦想因创新而绽放。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，科技创新的广度、深度、速度和精度不断提高，围绕未来科技制高点的竞争空前激烈。期待更多高校毕业生在科研助理岗位上不畏艰难、潜心钻研，为实现高水平科技自立自强贡献青春力量。

(责编：杨曦、杨迪)

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