刘 莉

原标题：假借招聘之名收集简历？如何斩断简历倒卖黑色产业链

某招聘平台近日被曝假借招聘之名收集简历，高价卖给培训机构并收取佣金，后者则联系求职群体卖课转化客源，双平台以用户个人信息为连接点非法牟利。

倒卖简历只是网络招聘黑灰产业链的“冰山一角”，行业内多个平台此前也出现过类似问题，个人信息泄露和违法买卖似成内部“潜规则”。随着就业环境变化，招聘企业核心业务缩小，便开始将目光瞄准个人数据，部分平台释放出早已停止招聘的岗位、诱导用户填写简历，同时私下倒卖用户信息，轻则给广大求职者添堵添乱，重则涉及违法犯罪。

对于此类问题，仅靠平台自查自纠远远不够，更要充分发挥“他律”作用。目前，在个人信息保护方面，已经有法可依。例如，个人信息保护法规定，任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息；不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。网络安全法规定，网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密，并建立健全用户信息保护制度。

有法可依还不够，必须做到违法必究。在实践中，部分企业为牟取利益，明知不可为而为之，与监管机构“打游击战”，手段花样层出不穷。确保手握海量个人信息的企业平台履行保护义务，是监管难点也是重点。对此，相关部门要切实承担起责任，完善制度体系，督促招聘平台履责，让扮演中介角色的招聘网站回归信息流通本质，营造更加规范安全的求职环境，同时，充分发挥法律威慑作用，更大力度打击诱导填写简历、倒买倒卖等非法产业链条。

求职简历是受法律保护的个人信息，贩卖简历决不能成生意。在招聘平台守土有责的基础上，加强内外联动，通过法律实行外部震慑，筑牢个人信息保护屏障。

(责编：杨曦、杨迪)

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