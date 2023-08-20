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林舜杰：首届链博会招展招商进展顺利、成效明显

2023年08月20日19:31 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （记者栗翘楚）8月20日，首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）倒计时100天活动在人民日报社新媒体大楼举行。中展集团董事长林舜杰在发言时表示：“今天距离首届链博会开幕还有100天，中展集团作为链博会的承办单位，在各方关注、支持下紧锣密鼓地推进各项筹备工作，目前招展招商进展顺利，成效明显。链博会是一个帮助企业完善供应链结构、降低供应链成本和提高供应链效率的有效平台。众多国内外头部企业希望通过展示自身产品或技术，进而扩大合作网络，各国政商界对链博会的普遍认可、高度评价和热情参与，让我们倍感振奋。”

林舜杰介绍，在智能汽车链，参展企业除大家耳熟能详的国际顶级车企、零部件供应商和造车新势力外，许多上游原材料、中游三电以及智能网联的专精特新“小巨人”企业也将亮相链博会，与头部企业共同展现产业链合作关系；在绿色农业链，参展企业贯穿种植、养殖到餐桌；在清洁能源链，设置了包括光伏、风电、传统能源低碳化、传统能源与风光氢储协同发展的展区；在数字科技链，半导体、计算创新、大型互联网平台、人工智能、元宇宙、工业互联等领域领军企业将诠释数字科技最新成果；在健康生活链，以医疗健康、品质生活、健康人居、中华精品为主题的四大展区，吸引了大批国内外龙头企业积极参展。

“链博会期间，我们还将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会，围绕各个链条和展区组织六场专题论坛，发布全球供应链促进报告，中展集团将全力做好场馆保障，为企业和观众提供最优质的现场服务。”林舜杰说。

(责编：杨曦、吕骞)
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