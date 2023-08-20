人民网记者 栗翘楚

8月20日，首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）倒计时100天活动在人民日报社新媒体大楼举行。

参会嘉宾认为，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我国在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。在此基础上，保障产业链供应链安全稳定，提高产业链供应链的全球竞争力和安全水平，是建成结构更高端、发展更安全的现代化产业体系的前提。作为一个全新交流合作平台，首届链博会将有利于各国企业加强合作、共享机遇，促进各国产业衔接更有序、畅通更高效，推动构建富有韧性的全球产业链供应链。

全球首个以供应链为主题的高规格展会

11月28日至12月2日，中国贸促会将在北京举办首届链博会，活动以“链接世界，共创未来”为主题，展览总面积预计将超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链5大链条和供应链服务展区，期间将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会、6场专题论坛以及供需对接会、行业研讨会等配套活动。

“链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，以链接世界、共创未来为主题，集贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流功能于一体，打造一个上中下游链接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的国际型高端合作平台。”中国贸促会会长任鸿斌在致辞时表示，目前已有300多家中外企业确认参展，其中国际参展商超过20%，涉及50个国别和地区，体现了很强的广泛性和代表性，也彰显了首届链博会和中国市场的强大吸引力。

当今世界，百年未有之大变局加速演进，国际和地区形势正在发生深刻复杂变化，机遇和挑战都前所未有。中国机械工业集团有限公司副总经理周开荃在发言时表示，面对新变局、新挑战，提升全球产业链、供应链韧性和安全更加紧迫，首届链博会的举办，不仅为众多的市场主体提供了良好的合作机遇和交流互动的平台，还有助于推动全球贸易和投资自由化、便利化，推动各国产业衔接更有序、畅通更高效。

产业链供应链稳定是制造业高质量发展的重要基础。中国始终把加强全球产业合作、保障产业链供应链稳定放在十分重要的位置。

GE医疗全球执行副总裁、中国区总裁兼CEO张轶昊在发言时表示，链博会作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，是中国贸促会在新冠疫情之后为全球产业链供应链稳定畅通搭建的非常好的交流合作的公共平台，相信在中国贸促会的精心组织和积极推动下，链博会必将成为上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。

共同维护全球产业链供应链安全稳定

中国是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。得益于完备的工业体系、巨大的市场空间等优势，中国已成为全球产业链供应链的关键一环，对于产业链供应链的韧性、安全和稳定至关重要。

今年以来，在目前错综复杂的国际形势下，全球经济增长低迷，主要经济体增长乏力。南京钢铁集团有限公司总裁助理孙茂杰在发言时表示，如何化危为机，是大多数企业当下共同面临的一个课题，中国贸促会举办的链博会，可以让全球企业共同探索现代供应链的建设，携手成链，共谋发展。

今年7月，联合国贸易和发展会议发布《2023世界投资报告》显示，2022年中国吸引外国直接投资额增加5%，达到创纪录的1891亿美元。今年以来，众多外企纷纷投下信任票，通过在华拓展业务、加码投资等实际行动表明对中国市场的信心。

张轶昊介绍，今年2月，GE医疗中国与国药器械签署协议，在中国成立医疗设备合资公司，以满足日益增长的中国医疗大健康市场需求。未来，GE医疗将继续依托五大生产基地、合资公司，以及国内上千家供应商伙伴，加快核心部件的国产化进程，把更多先进制造技术与产线落地本土，积极发展产业链龙头的企业作用，带动医疗产业链和供应链的高质量协同发展。

在新一轮产业链供应链重构中，我国具备超大规模市场的需求潜力、完整的产业配套能力、高水平的人力资本和创新能力、高水平的对外开放以及持续改善的营商环境等优势。保持并增强这些优势，增强市场吸引力、产业竞争力，我国就能够在激烈的国际竞争中谋求更大发展空间。

任鸿斌表示：“首届链博会倒计时100天的到来，标志着筹办工作进入全力冲刺的关键时刻，我们将坚持共建、共促、共享，优化完善工作方案，细化落实工作举措，以钉钉子精神和绣花功夫扎扎实实做好各项工作，全力以赴把首届链博会打造成为推进高水平对外开放的新平台，服务构建新发展格局的新实践，推动建设开放型世界经济的新行动，践行人类命运共同体理念的新窗口。”

(责编：杨曦、吕骞)

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