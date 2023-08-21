原标题：大运会+暑期成都消费加速回暖

大运会叠加暑期，消费市场复苏之势更为强劲。记者近日从国家税务总局成都市税务局了解到，今年上半年，成都全市消费业市场主体销售收入增长12.7%，而大运会期间全市零售业销售收入增长21.6%，住宿业、餐饮业销售收入分别增长57%、42.3%。

全市住宿餐饮业、交通运输业、文体娱乐业等行业收入分时段看，7月1日—7月21日增长11.9%，7月22日—8月8日增长22.1%。

成都大运会期间，新建和修缮一新的大运会场馆设施，进一步拓展了成都演艺市场的承载空间。张学友、五月天、李宇春等演艺明星均选择在成都东安湖体育公园、成都凤凰山体育公园开唱。五月天“好好好想见到你”演唱会……门票开售就一抢而空。

演艺经济的扩容丰富了文化演艺消费供给，带动了文娱消费的热情。截至8月8日，全市娱乐业销售收入增长64.8%，文化艺术业数据更为亮眼，增长达100.1%。

又讯 （成都日报锦观新闻记者 唐小未） 近日，省统计局发布数据显示，得益于各地促消费政策的持续发力和暑期游拉动，叠加“西博会”“大运会”等活动举办，7月份全省消费市场持续活跃，接触性消费进一步回暖。

7月，四川实现社会消费品零售总额2127.2亿元，增长9.0%，增速较上月加快2.3个百分点，连续3个月高于全国。

从商品类别看，出行类和吃类商品保持较好增长。7月，限额以上汽车类零售额同比增长11.3%，较上月提升7.8个百分点。其中，新能源汽车同比增长69.2%。限额以上粮油食品类、烟酒类同比分别增长10.5%和19.3%。同时，居民暑期外出旅行和就餐等活动增多，餐饮消费快速增长。7月，四川餐饮收入同比增长15.9%，较上月加快2.2个百分点。

升级消费有所加快。7月，全省限额以上化妆品类、金银珠宝类、通讯器材类等升级类消费实现较快增长，同比分别增长8.4%、17.5%、32.6%。（记者 李艳玲）

(责编：曹淼、李源)

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