赵珮然 严勇

8月20日，为期5天的第七届中国—南亚博览会在云南昆明落下帷幕。本届南博会共有338个投资项目进行集中签约，协议投资额达4040亿元。这是新冠疫情以来南博会首次全面恢复线下举行，吸引了来自85个国家、地区和国际组织的代表嘉宾，线上线下超3万家展商参会、参展。

在本届南博会的南亚馆内，斯里兰卡珠宝商瑞卡斯的展位前，每天都有不少人过来询问。今年他把自己斯里兰卡店内最漂亮的珠宝几乎都带了过来，只为跟更多中国朋友分享。短短几天时间，通过南博会这个平台，又有新一批来自中国的客商跟瑞卡斯初步达成了合作意向。

瑞卡斯是南博会的常客。2013年的首届南博会，也是他携珠宝来中国的“首秀”。虽然几天下来达成的交易额不多，但他还是从中嗅到了商机。此后每一届南博会，瑞卡斯都会参展。“刚开始斯里兰卡珠宝商只有我一个，今年竞争尤其激烈，大家都看好这个平台带来的商机。”

从首届到第七届，南博会展馆从6个增加到15个，展览面积从5.11万平方米增加到15万平方米，参展参会国家、地区和国际组织从42个增加到85个，合作论坛、商务论坛等紧锣密鼓举办，团结协作、共谋发展的声音此伏彼起……

2013年，共建“一带一路”倡议提出，首届南博会落户“春城”。彼时，中国和南亚国家贸易总额不足千亿美元，2022年这一数据已接近2000亿美元。中国是南亚国家的主要贸易伙伴，已连续多年成为巴基斯坦、孟加拉国、马尔代夫等国最大贸易伙伴。

多位参展参会人士表示，经不断发展，南博会这个集货物贸易、投资促进、旅游合作、文化交流等于一体的综合性博览会平台，已成为中国与南亚国家及世界其他国家交流合作的一张闪亮名片。

南亚区域合作联盟工商会主席贾西姆·乌丁引用中国谚语“远亲不如近邻”来描述中国同南亚国家的关系。他希望中国和南亚国家在互利合作的基础上找到新的贸易增长点，为中国和南亚企业提供更多合作机遇。

十年树木，中国与南亚国家经贸合作枝繁叶茂，七届南博会也见证了双方合作硕果累累。

“未来，中国与南亚国家将聚焦重点、深耕细作，不断做大经贸合作蛋糕，挖掘新的合作增长点，推动经贸关系迈上新台阶。”商务部相关负责人介绍。

“希望中老铁路能够像桥梁一样，联通中国和中南半岛的交流，未来还能联通中国和印度洋的交流。”8月12日，参加本届南博会的孟加拉国客商穆罕默德·法兹勒·拉比经老挝乘坐中老铁路入境中国后说。

中老铁路通车让“山不再高、路不再长”。中老铁路国际旅客列车于今年4月13日正式开通，可从老挝首都万象直达云南省会昆明。这也为国外客商到南博会参展提供了全新的出行选择。今年，不少参展商像穆罕默德·法兹勒·拉比一样，选乘中老铁路前往目的地昆明。

作为中国联通南亚、东南亚国家的重要门户，在中老铁路这条“黄金线路”示范效应下，云南正加快推进中越、中老、中缅通道建设，促进中老铁路国际货物列车“澜湄快线”与中欧班列、澜沧江—湄公河国际航运等有机衔接，统筹推动能源、数字信息大通道建设，加强国际物流枢纽节点建设，不断提升同周边国家互联互通的能力和水平。

近年来，中国与南亚各国持续共建“一带一路”，互联互通、基础设施建设取得可喜进展。

截至2022年底，中巴经济走廊累计为巴基斯坦带来直接投资254亿美元，累计创造23.6万个就业岗位，帮助巴新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网。斯里兰卡建成首条高速公路，孟加拉国建成卡纳普里河底隧道，马尔代夫建成历史上首条跨海大桥，尼泊尔博克拉国际机场建成运营，这些重大基础设施项目都是中国同南亚地区携手合作的缩影。

如今的南博会，已从以展销各国特色小商品、手工艺品为主的展会，成长为促进多边外交、经贸合作和人文交流的重要平台，在深化民间友好、促进民心相通中发挥着积极作用。

就读于云南农业大学的巴基斯坦留学生阿巴斯说，他身边越来越多的同学毕业后选择从事中国与南亚国家间的贸易往来、文化交流等工作。

“好茶要跟好朋友分享。”这是茶马古道上的一句老话。近年来，共建“一带一路”稳步推进，古老的商道焕发新生机，中国与南亚国家合作提速，可以分享的“好茶”越来越多，也越来越香。

新华社昆明8月20日电

(责编：王震、陈键)

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