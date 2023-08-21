刘紫凌 张亮 许晋豫

手机扫描二维码，进入“元宇宙”展馆，就可以通过虚拟“数字人”线上参会、观展，这是2023中国算力大会通过“5G+元宇宙3.0”数字技术带来的全新线上展会体验。而现实中，“算力”的神奇同样已渗透到生产生活和社会治理的方方面面。中国算力大会期间，记者走进会议举办地宁夏的城市社区、田间地头和企业车间，探访“算力”如何升级传统产业、改变百姓生活、赋能高质量发展。

“算”出生产力：塞上的“云上种植”“智能车间”

“空气温度33.5℃，风速2.3M/S，土壤湿度15%……”宁夏西鸽酒庄种植技术总监张继丰坐在办公室，70公里外葡萄园的各项数据，就通过智慧农业控制系统实时传送到手机上。

西鸽酒庄拥有葡萄园3万余亩，用传统人工方式采集相关数据，费时费力。因此，酒庄和院校合作开发了智能化葡萄园管理系统。这一系统基于互联网大数据管理平台，可以对葡萄园的空气温度、风速、土壤湿度等实时监测和分析。“系统内的数据非常精准，为葡萄园田间作业提供了科学依据。”张继丰说。

宁夏区域位置独特，气候资源干冷，风光绿能充足，是发展大数据和云计算产业的优选之地。目前，宁夏已有18个大型数据中心落地。宁夏回族自治区党委常委、副主席买彦州说，借“东数西算”的东风，宁夏聚焦打造西部算力之都，不断释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用，持续推动数据赋能各行各业转型升级。

从“云种植”到“云养牛”，从“数字灌溉”到“智能车间”，宁夏利用大数据和云计算技术对传统产业进行多角度、全链条改造，显著提高了全要素生产率。吴忠仪表有限责任公司是控制阀领域企业，近年来加速转型。机床联网、车间上云，吴忠仪表打造数字化“透明工厂”，使其运营成本降低14%，生产效率提高30%，研发周期缩短40%。

据买彦州介绍，本次算力大会，各方累计签约战略合作协议36个，金额1571亿元，签订投资项目合同45个，金额832亿元，将助力数据和算力产业更广泛深入到各个领域，持续催生新技术、新模式、新业态。

“算”出便利：数据串起美好生活

银川市民吴女士想去北京同仁医院看眼部疾病，偶然间，她听说银川市有一个远程诊疗中心，她抱着试试看的想法来到这里。“银川市国家级专家远程诊疗中心”很快就联系到了北京同仁医院青光眼科的副主任医师。

为吴女士“云端”请来北京专家的“银川市国家级专家远程诊疗中心”是宁夏“互联网+医疗健康”示范区项目之一。该诊疗中心运行以来，已有超过900位国家级专家与银川本地专家团队合作治疗病患3200多例。

城市治理也可利用大数据。银川市交警部门在治理城市道路拥堵时，依托大数据和强大算力支撑，研发出智能化信号灯配时优化模型。在银川市主干道贺兰山路一段容易发生拥堵的路段，经过建模优化后行车通过时间减少了20.3%。

“以前我们计算配时都是民警开着车一趟趟地实地测，大数据建模实现了交通治堵向精细化、智能化转变。”银川市公安局交警分局科技科民警桂晶说。

银川市市长陶少华说，银川市抢抓国家东数西算的战略机遇，以数据的“聚、通、用”为关键，在教育医疗、生态保护、食品安全、交通安全等领域形成了智慧应用场景矩阵模块。

“算”出“增长极”：新赛道上勇当先

从传统观念来看，干旱寒冷、沙漠戈壁等都是经济社会发展的不利因素。但大数据和算力行业的异军突起为中卫、银川等地提供了“换道超车”的绝佳契机。

在宁夏誉成云创数据投资有限公司的数据中心，外卖平台美团的4万多台服务器在这里安静运行。“像美团这样的外卖平台需要大量服务器来存储数据，我们数据中心的机柜租赁价格便宜，能帮助企业降低成本。”宁夏誉成云创数据投资有限公司业务部经理李志刚说。

虽然已经在数字经济上迈出一步，但像誉成云创这样的数据业务仍是比较低端的机柜租赁。从“东数西储”到“东数西算”，中卫市去年开始不断谋求数字场景、数字应用和数字交易的突破。

在抖音平台上，“一禅小和尚”凭借可爱智慧的动画形象，拥有4000多万粉丝。这些动画形象的技术提供方——北京中科深智科技有限公司的数字人自动化建模、渲染等全链条业务，部分已经落户中卫的宁夏西云算力科技有限公司。

“去年我们寻找数字人渲染方案时，开始与西云算力合作，今年将合作范围扩大到人工智能训练、推理等多个领域。”北京中科深智科技有限公司首席技术官宋健说。

据统计，今年上半年，宁夏全区数字信息产业产值增速达26.2%，“数在云上算”正成为引领宁夏高质量发展的重要增长极。 （记者刘紫凌 张亮 许晋豫）

新华社银川8月20日电

(责编：王震、陈键)

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