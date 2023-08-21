新华社西宁8月19日电（记者胡璐 李琳海）“以前这种5只雪豹母崽同框的画面极其罕见。随着生态环境的持续改善，越来越多的雪豹行踪被发现和记录。”

19日，在青海西宁召开的第二届国家公园论坛上，青海省有关负责人播放了一段2018年在祁连山国家公园（青海片区）监测到的有趣视频，分享他对生态环境发生巨大变化的喜悦。

雪豹处在高原食物链的顶端，是高原生态系统健康的指示物种。“据估算，青海雪豹数量已超过1200只。雪豹作为旗舰物种，数量持续恢复的背后，是国家公园建设给自然生态系统带来的整体优化。”这位负责人说。

建立国家公园体制，是生态文明和美丽中国建设的重大制度创新。从2013年党的十八届三中全会首次提出建立国家公园体制，到2015年陆续开展国家公园体制试点，再到第一批国家公园正式设立、《国家公园空间布局方案》出台，我国建设全世界最大的国家公园体系迈出坚实步伐。

论坛上，来自自然资源部、生态环境部、国家林草局、中国科学院等部门及国内外的知名专家学者，对我国国家公园的积极探索成效表示肯定，并围绕扎实推进国家公园高质量建设，提出了宝贵建议。

世界自然保护联盟科技委员会委员、美国国家科学院院士斯蒂芬·波拉斯基说，中国的国家公园是生物多样性保护的基石，维护着关键栖息地，为野生动植物提供了“庇护所”，使整个区域的自然生态得到保护。“中国用实际行动努力保护生物多样性，使自然走上恢复之路，造福民众和地球，值得世界称赞。”他说。

中国科学院院士魏辅文说，以国家公园为主体的自然保护地体系是生物多样性保护的重要形式。在建设过程中，要加强保护生物学基础研究，让国家公园更加科学有效地发挥保护作用。

由于国家公园面积普遍较大，深山密林分布多，其监测水平与监管能力息息相关。国务院参事、北京师范大学教授葛剑平分享了东北虎豹国家公园天地空一体化监测系统建设与运行的心得。在他看来，通过监测系统建设的互联互通，可以实现更科学的管理、共享专业化的服务资源，从而实现国家公园建设高质量可持续发展。

全民共享和文化品牌塑造，也是论坛上的重要话题。国家公园研究院院长唐小平在接受采访时说，国家公园建设是全民共享的事业，既要为社会大众提供更好的生态产品和游憩条件，也要努力让社区居民享受到绿色发展成果。他建议出台更多引导政策，打造国家公园品牌，支持社区居民依托国家公园发展绿色产业。

论坛期间，举办了中国国家公园建设成果展、天空地监测与新技术应用展、美丽中国图片展、国家公园3D体验、自然文学和文创产品成果展等5个主题展览，吸引了众多嘉宾驻足参观。

(责编：王震、陈键)

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