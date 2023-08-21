新华社西宁8月20日电（记者李琳海 周盛盛）夏秋之交，黄河源头，扎陵湖与鄂陵湖湖面上，成群的斑头雁泛起层层波纹；重峦叠嶂，曲流蜿蜒，海南热带雨林中，海南长臂猿在林海间自由穿行；茫茫林海，山脉纵横，东北虎豹国家公园中，虎啸声在山林间回荡……千峰竞秀，鸟兽灵动，国家公园生机勃勃。

从青藏高原到南海之滨，万物共生的和谐画卷正在展开，国家公园的珍禽异兽不断回归，尽显自然与生态之美。

国家公园让旗舰物种稳定增长

8月19日，由国家林业和草原局（国家公园管理局）、青海省人民政府共同主办的第二届国家公园论坛在青海西宁举行，此次论坛旨在共商建设全世界最大的国家公园体系，集聚力量助力旗舰物种保护。

时间回到2021年，一个令世界瞩目的消息传出——

当年10月12日，我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。

国家林业和草原局（国家公园管理局）局长关志鸥说，建立国家公园体制，是生态文明和美丽中国建设的重大制度创新，国家公园的正式设立实现了国家公园从无到有的历史性突破，开启了自然生态保护新篇章。

“我们用最严格的措施加强生态系统原真性完整性保护，国家公园正成为诸多珍稀野生动物的理想家园。”他表示。

目前，三江源国家公园实现了长江、黄河、澜沧江源头整体保护，藏羚羊种群恢复到7万多只；大熊猫国家公园保护了70%以上的野生大熊猫；东北虎豹国家公园畅通跨境通道，东北虎数量超过50只，东北豹数量超过60只；海南热带雨林国家公园雨林生境持续改善，海南长臂猿种群数量恢复到6群37只……

科技力量助力万物生灵和谐共生

国家公园自建设以来，就立足以科技力量护航国家公园野生动物。

四川通过建立大熊猫遗传数据平台，掌握了500余只大熊猫的DNA档案信息；利用人工智能识别技术，东北虎豹国家公园可对虎、豹、熊、猞猁等30多种动物进行AI识别分类；地处长江源头的格拉丹东冰川，监测方舱车可以将监测结果通过卫星传输，坐在家里就能看到长江源头的第一滴水是怎么形成的……

针对生物保护研发的“黑科技”还在不断发展。纵列式布局无人直升机、伪装式机器人……本届论坛的天空地监测与新技术应用展区内，一件件用于国家公园建设的新奇科技产品琳琅满目，吸引了许多与会人员驻足观赏。

“我们利用无人飞车等科技设备，以及面向自然生态监测和碳汇实时测量的地面智能终端，有效助力国家公园内的旗舰物种监测与保护。”北京航空航天大学无人系统研究院总工程师祝明说。

科技建园的背后是一代代科研工作者的接续守护。多年来，北京师范大学生命科学学院副教授冯利民一直“踏雪而行，追寻老虎”。经过反复探索研究，冯利民和他的科研团队利用防火瞭望塔布设网络，研制的智能红外相机可以完成高清图像和视频的实时回传。

“现在，我们分布在园内的智能红外相机超万台。可以精确地进行‘虎脸识别’，可实时监测园区内东北虎、东北豹等旗舰物种的数量变化。”冯利民说。

国家公园“生态红利”持续释放

“我们更加注重在保护中改善民生。”关志鸥说，眼下国家公园加快推进绿色转型发展，探索生态产品价值实现机制，积极开展特许经营、生态旅游、自然教育、游憩体验等。

牧民涛西昂扎家住青海省玉树藏族自治州曲麻莱县曲麻河乡昂拉村，该村位于三江源国家公园长江源园区。作为国家公园生态管护员的他，几年来在长江源拍摄到大量雪豹、野牦牛等珍稀物种。

每年8月，在青藏高原气温最高的时候，他随专家在玉珠峰等地进行雪线监测。“数字是有力量的，我们要用真实的数据去记录全球变暖对雪线的影响，这也为三江源旗舰物种保护提供了更多数据支撑。”涛西昂扎说。

参与本届论坛的中国林业科学研究院研究员刘世荣说，海南热带雨林国家公园在为动植物“让路”的同时，当地统筹处理野生动植物保护与民生福祉，许多曾经的伐木工加入护林队伍，如今已成为生态保护的重要力量。

我国国家公园在持续探索公众共建、共享机制，让生态资源逐渐成为群众的“幸福不动产”。国家公园的“生态红利”还将持续释放：本届论坛正式宣布，我国将稳妥有序推进设立黄河口、钱江源—百山祖、卡拉麦里等新的国家公园。

“国家公园的进一步发展和品牌打造，将使越来越多的居民享受到绿色发展成果。”国家公园研究院院长唐小平说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经