人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

正在消失的乌江摆渡人

杨欣 郑明鸿 吴箫剑
2023年08月21日09:00 | 来源：新华社
小字号

贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县丰岩村双池渡口，老渡工卢锡永给记者展示了他与渡船的最后一张合照。这张照片拍摄于2022年，画面中，卢锡永拿着竹竿将渡船撑离岸边，眼里满是不舍。那天，他将渡船交还给政府，结束了18年的乌江摆渡生涯。

发源于乌蒙山东麓的乌江是贵州的“母亲河”，江水奔腾，滋养了沿岸村寨，却也阻隔了村民的交往。在公路交通欠发达的年代，渡船是沿江村民出行的主要交通工具，乌江摆渡人由此而生。

“双池渡口已经有上百年的历史了，以前过河走亲戚和去市场赶集，都要走水路。一天摆渡个十几趟不成问题。”卢锡永说，但沿河两岸的交通设施却十分薄弱，“从家走到渡口，也要一个小时”。

乘坐渡船的人是从什么时候开始减少的，卢锡永不记得确切时间了，只记得村里的路通了，走到渡口只用十来分钟；越来越多赶集的人选择坐车，渡船运的货慢慢减少……“路修多了，人家就不用坐船了嘛。”他说。

瓮安县交通运输局副局长黄江凯介绍，经过多年发展，该县交通建设取得显著成效：县域内过境高速公路6条、通村公路186.91公里、通组路1368.31公里，已形成从通组路到高等级公路相互连接的路网结构。

“渡船被公路交通替代，渡口失去了原来的功能。”黄江凯说，瓮安县4个沿江乡镇以前共有11个渡口，2022年以来，已经取消了10个，仅保留了1个。

遵义市余庆县近年来也关闭了大量渡口。余庆县交通运输局海事航务股负责人饶兴华说，截至今年3月，该县的27个渡口，已经关闭了23个。

位于花山苗族乡万里村的马洛渡口，是该县仅存的4个渡口之一。曾在该渡口摆渡近30年的村民尚中林说，万里村对岸是余庆县龙家镇平桃村，高速公路通车前，从万里村开车到平桃村需要两个多小时。坐船横渡乌江用时要短得多，渡船便成了两岸村民来往的主要出行方式。

“以前过河的人多，每个人过一次5毛钱。我的父辈就是摆渡人，一人摇桨就能养活一家人。”尚中林说。

2011年，尚中林的侄子尚孔立和侄媳宋梅麦从他手中接过了渡船，成为家中第三代摆渡人。刚接手时生意还算不错，多的时候，每天有几十人坐船渡江。

2015年途经余庆县的遵义市道真县至瓮安县的高速公路通车后，万里村至平桃村的车程缩短至1个小时，坐船渡江的村民逐渐减少。

余庆县交通建设服务中心主任高瞻告诉记者，近年来，该县农村公路建设总里程已达2080公里，30户以上村民组都通了水泥路；所有乡镇不超过20分钟车程即可上高速。“乌江不再是群众出行的障碍，摆渡也逐渐退出历史舞台。”他说。

由于单靠摆渡无法维持家中生计，今年初，尚孔立将渡船留给宋梅麦，自己前往贵阳打工。宋梅麦摆渡之余，种了10多亩橘子以增加收入。

在宋梅麦看来，虽然摆渡慢慢消失，但交通便利也弥补了损失。“以前卖猪要杀了再抬下山，价格还低，如今收猪的人直接把车开到家门口。我用船把橘子运到对岸卖给商贩，他们直接在渡口装车拉到镇上，不用像以前那样靠人工背到镇上，橘子也好卖多了。”宋梅麦说。

新华社贵阳8月19日电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首届链博会倒计时100天活动在北京举行 吉祥物“链氪”首次亮相
　　人民网北京8月20日电 （记者栗翘楚）8月20日，首届中国国际供应链促进博览会倒计时100天活动（以下简称“链博会”）在人民日报社新媒体大厦举行，介绍链博会筹办情况及亮点，吉祥物“链氪”正式亮相。 维护全球产业链供应链稳定畅通，对于保持全球经济发展的生机活力具有重大意义。…
深化科技创新优势 业界聚焦未来人才发展新活力
　　人民网北京8月20日电 （记者夏晓伦）“学习指导从一开始就立足于未来教育和未来学校而生，要对这个教育新业态及未来教育方向充满希望。”北京积极心理学协会副理事长、学习指导专委会理事长桑国勇在首届中国学习指导行业及未来教育大会上表示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部