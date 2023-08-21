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多措并举 守好群众增收“钱袋子”

河北涞源灾后重建一线见闻

杨帆 苏凯洋 田策
2023年08月21日09:02 | 来源：新华社
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“明天先把猪场中间的墙砌起来，再把管道尽快恢复。”18日，记者在河北涞源王安镇芦草湾村走访时，村支书龙连潮正在和养猪场的技术人员商量灾后重建工作。

这座养猪场位于芦草湾村南部的山谷，包含两个大型猪舍，其中一间猪舍被洪水拦腰冲塌，大部分场区被淤沙填平，30多吨饲料受淹。

涞源县乡村振兴局局长龙艳春介绍，涞源在脱贫攻坚时期实施了以肉鸡养殖、生猪养殖、黑木耳种植为核心的“两养一种”产业帮扶项目。此次暴雨洪灾中，涞源县共有17个乡镇、277个村受灾，受灾人口超过6万人，产业帮扶项目遭受不同程度的损失。

洪水过后，芦草湾村的村民迅速展开自救和重建工作。“村民和养猪场工人用了十余天时间，清理了周边几公里的道路，把30多吨受潮饲料运走。目前，场区每天都要做两遍防疫消杀。”龙连潮说。

记者采访了解到，养猪场每年能为芦草湾村带来20万元左右的收入，为72户脱贫户有效兜底。王安镇党委书记刘元昊介绍：“镇里积极协调保险公司，赔付资金已经到位。受损猪舍也启动维修，通过以工代赈的方式组织村民参与工作。”

记者在乌龙沟乡小庄村走访看到，村民们正在养鸡场清淤消杀。村主任李帅说：“灾情发生后，村两委干部就开始组织村民进行救灾排险和恢复重建工作。”

重建工作中，乡村两级组织30余人对养鸡场周边道路、护坡进行加固，并及时联系龙头企业对养鸡大棚及设备进行整备维修。目前，县里已争取援建资金，助力养鸡产业复工复产。

涞源县乡村振兴局副局长胡卫静告诉记者：“近一个阶段，我们一方面针对受灾重点村、重点人群逐一展开排查，建立存在返贫致贫风险的农户台账，一方面着手加强对脱贫户的产业帮扶，及时补栏增养，并制定了巩固拓展脱贫攻坚成果的措施，认真逐一落实。”

“灾后重建过程中，涞源县将全力推进扶贫产业复工复产，用好国家、省市各项政策支持，确保脱贫群众稳定增收，让群众感受到增收发展的希望。”涞源县县长王燕说。 

新华社石家庄8月20日电

(责编：王震、陈键)
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