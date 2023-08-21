新华社北京8月21日电（记者胡喆）记者21日从国家航天局获悉，于8月13日发射的世界首颗进入工程实施阶段高轨合成孔径雷达卫星陆地探测四号01星，经过4次变轨后，于近日顺利进入工作轨道，合成孔径雷达（SAR）天线成功展开，完成了卫星入轨初期飞控试验主要工作，卫星工况正常，状态良好，后续将继续开展在轨测试等工作。

陆地探测四号01星工程研制中，首次创新提出了大口径环形反射面天线加相控阵馈源方案并实现工程化，同时带动了相关基础理论、系统设计和精密制造等方面技术进步。该星可服务防灾减灾及地震监测、国土资源勘查及海洋、水利、气象、农业、环保、林业等行业应用需求，是我国目前行业用户最多的遥感卫星。未来投入使用后，将进一步完善我国天基灾害监测体系，丰富我国重点区域观测手段，全面提升我国防灾减灾救灾综合水平。

陆地探测四号01星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的遥感科研卫星。国家航天局对地观测与数据中心工程副总师孟令杰表示，过去一年，我国共发射200余颗卫星。我国以卫星遥感、通信、导航为主体的国家民用空间基础设施体系初步形成，后续将持续完善国家空间基础设施建设，推动遥感、通信、导航卫星融合技术发展，加快提升泛在通联、精准时空、全维感知的空间信息服务能力。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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