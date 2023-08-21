原标题：2023“中数大赛”数据治理创新应用赛道落幕

近日，2023中国数字经济创新发展大会“中数大赛”数据治理创新应用赛道的决赛在广东省汕头市落幕。本赛道由2023中国数字经济创新发展大会组委会主办，国家工业信息安全发展研究中心承办。

国家工业信息安全发展研究中心副主任何小龙在致辞中指出，数据治理要做到心中有“数”、决策懂“数”、管理用“数”，离不开数字技术的赋能和理念的创新。国家工业信息安全发展研究中心作为数据安全和数据治理的国家队，多年来始终聚焦数据安全与数据治理领域，此次承办“数据治理创新应用赛道”，旨在与业界同仁共同探索数据赋能组织数字化转型的新模式，进一步激发全社会对数据治理创新应用的热情。

广东省政务服务数据管理局党组成员、副局长熊雄在讲话中强调，数据治理发展进入攻坚克难的关键期和国家政策的“窗口期”，广东省坚持应用牵引、生态培育，从供需两端发力，推动数据治理创新应用发展，促进产业能级提升，做优做强数字经济。结合广东省政数局的实际需求和政府决策要求，不断探索新的数据分析和挖掘方法，为政府决策提供有力的支持和参考。同时，还将注重提高政务数据的质量和价值，推动政务数据的开放共享和合理利用。

本次决赛现场邀请来自高校、科研院所、智库与企业等领域的8名专家组成决赛专家评审团，对参赛项目进行评审。决赛现场参与路演的项目以“10+5”（10分钟项目陈述，5分钟专家质询）的形式进行陈述与答辩，评委专家秉持客观、公平、公正的原则，从价值性、完整性、可行性等方面对参赛项目进行评分。

2023中国数字经济创新发展大会“中数大赛”数据治理创新应用赛道得到了地方政府的大力支持和来自产业界的高度关注。经自主报名、项目初选、初赛、决赛等环节，94个参赛团队经过激烈角逐，评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖4名，优秀奖11名。

其中，《数据要素赋能视角下的数据治理实践与探索》获得一等奖；《基于价值导向的商业银行数据治理实践》《平安信托数据治理项目》获得二等奖；《城市交通大数据治理与集约型建模赋能服务平台》《大型医院新一代大数据中心建设方案》《数阔·全域消费体验创新大数据平台》《基于一体化大数据平台的智慧火电厂》获得三等奖；另有11个项目获得优秀奖。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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