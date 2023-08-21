人民网北京8月21日电 （记者任妍）建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑。8月19日，2023中国软件产教融合生态发展研讨会暨中国教育数字化自主化发展论坛在南京举行，来自全国近150所院校的负责人及产业界代表共聚一堂，共谋中国软件教育数字化发展大计。

教育部职业教育与成人教育司二级巡视员李春在致辞中指出，信创产业人才培养的突破口在于产教融合的深化，需要高校与企业共同探索产教融合路径，而且需要龙头企业构筑自主培养机制，辐射带动产业链上下游人才共同发展，建立校企共育人才的新模式。

工业和信息化部教育与考试中心主任郝志强在致辞中强调，产教融合是深化教育改革、培养支撑产业创新发展需要的高素质应用型人才队伍的有效途径。产教融合共同体，是解决产业发展与人才培养匹配差距的重要路径，也是形成产教协同、产教融合、产教共兴的产教融合生态的重要载体。

河海大学校长、党委副书记杨桂山在主题演讲中谈到，信创产业解决的是安全问题，是新基建的安全之基。新基建在推动中国信息技术产业数字化转型过程的同时也将推动信创产业加速发展。

“人才是自主生态的基础，我国信息化教学主要基于国外平台，高等教育缺少对学生工程能力的培养，这导致我国IT产业面临应用型人才充足、基础型人才匮乏的失衡局面。”龙芯中科董事长胡伟武谈到，推进我国信息化教育改革，需向全流程、全要素、全体系的自主性方向转变，具体而言，中小学信息课程教授使用自主体系计算机、职业教育要用好自主体系计算机培养信创应用型人才、高等院校计算机教育需加强基础能力培养、研究生人才教育加强工程能力培养。

业内专家表示，推进我国信息化教育改革，需向全流程、全要素、全体系的自主性方向转变，具体而言，中小学信息课程教授使用自主体系计算机、职业教育要用好自主体系计算机培养信创应用型人才、高等院校计算机教育需加强基础能力培养、研究生人才教育加强工程能力培养。

课程是教学改革的核心内容，教材是教学改革的重要载体。为此，教育行政部门、一流高校、职业院校联合龙芯中科共同发布“基于自主指令系统的全流程教材体系”，覆盖基础教育、高等教育、职业教育的全教学周期。

工信部相关部门、高校、企业还共同发起成立信息技术与自主创新产教融合共同体，并启动“北极星”计划，以国内一流高校课程体系建设为标杆样本，输出向外兼容的教学资源，在全国计算机教育方面提供参考借鉴和发展路径示范。

大会还发布了龙芯“百芯计划”首款芯片BX100E-HHU，该芯片是河海大学基于龙芯LoongArch指令集进行设计研发，并已通过全面验证，将应用于嵌入式、物联网以及智能工业控制等领域的实际工作中。

(责编：郭思邈、高雷)

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