新华社北京8月21日电（记者申铖）财政部21日发布数据显示，前7个月，全国一般公共预算收入139334亿元，同比增长11.5%。

其中，税收收入117531亿元，同比增长14.5%；非税收入21803亿元，同比下降2.3%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入63849亿元，同比增长11.2%；地方一般公共预算本级收入75485亿元，同比增长11.8%。

财政部表示，财政收入增长，除经济持续恢复、总体回升向好带动外，主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数。

财政支出方面，前7个月，全国一般公共预算支出151623亿元，同比增长3.3%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出19617亿元，同比增长6.2%；地方一般公共预算支出132006亿元，同比增长2.9%。

各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出强度，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。从主要支出科目看，前7个月，教育支出22862亿元，同比增长4.7%；社会保障和就业支出24414亿元，同比增长7.3%；卫生健康支出13408亿元，同比增长5.8%；农林水支出12302亿元，同比增长2.6%。

全国政府性基金预算收支方面，前7个月，全国政府性基金预算收入28596亿元，同比下降14.3%；全国政府性基金预算支出49147亿元，同比下降23.3%。

(责编：卫嘉、白宇)

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