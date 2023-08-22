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从濒危到“重生” 闽江河口湿地二十年“蝶变”观察

郑良 邓倩倩 吴剑锋 魏培全
2023年08月22日09:12 | 来源：新华社
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4月至9月，被誉为“神话之鸟”的中华凤头燕鸥如期造访闽江河口湿地，这种较为罕见的濒危鸟类，曾长期消失在人类视线中。近年来，它们每年都会到闽江河口湿地“报到”，引来众多观鸟爱好者。

作为东亚—澳大利西亚候鸟迁飞通道的重要驿站，闽江河口湿地是我国单位面积水鸟种类和数量分布最多的区域之一，吸引了中华凤头燕鸥、勺嘴鹬、黑脸琵鹭等珍稀濒危鸟类栖息觅食。

但在21年前，闽江河口湿地受人类活动和生产影响，生态一度濒危。2002年4月，看到专家呼吁抢救性保护闽江河口湿地资源的材料，时任福建省省长习近平明确表示“必须重视对湿地的保护”，自此开启了闽江河口湿地“生态保卫战”。

21年久久为功，闽江河口湿地从濒危到“重生”。近年来，闽江河口湿地先后荣膺“中国中华凤头燕鸥之乡”“中国十大魅力湿地”等称号，入选2020年国家重要湿地名录，今年2月被列入国际重要湿地名录。

如今，越来越多人参与到闽江河口湿地保护中来，谱写着人与自然和谐共生的动人篇章。

珍稀鸟类“漂洋过海”来栖息

时值繁育季节，10多只中华凤头燕鸥在闽江河口湿地的滩涂上踱步、嬉戏。雄鸟竖起黑色的冠羽“示爱”，或是叼着鱼给雌鸟“送礼物”，每一个动作都被远处的摄影师精心捕捉。

湛蓝的天空下，水泽茫茫，蓬勃的生命力在闽江河口湿地蔓延。穿过清晨的漫天霞光，和着余晖中的渔舟晚歌，百鸟翔集，择枝而栖。

“追鸟”20多年，福州资深鸟类摄影爱好者王乃珠见证了闽江河口湿地的“蜕变”。“每天湿地的鸟类都在变化，近年来数量和种类越来越丰富，有的从‘过客’变成了‘长住客’。”王乃珠翻阅相册里千姿百态、五彩斑斓的鸟儿，如数家珍。

不少珍稀鸟类“漂洋过海”来到这里栖息。寒来暑往，在湿地工作人员的观鸟笔记里，记录下各种鸟类与湿地的故事：

从2021年10月31日到2022年3月7日，来自北极冰原的小天鹅在闽江河口湿地度过了128天，最高数量达到654只；2022年9月，两只来自西伯利亚苔原的珍稀濒危鸟类勺嘴鹬早早到来；冬季，珍稀濒危鸟类黑脸琵鹭最多可一次性观测到近200只……

“据监测，这里共有鸟类313种，常年在此迁徙停歇的水鸟超5万只，湿地现有的80种国家重点保护野生动物中80%以上为鸟类。”福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处主任郑航告诉记者。

面积2381.85公顷的闽江河口湿地，何以吸引如此多珍稀鸟类流连驻足？

闽江河口湿地鸟类调查专家郑怀舟说，在全球9条候鸟迁飞通道中，东亚—澳大利西亚迁飞通道拥有的候鸟种类和数量最多，闽江河口湿地恰好就在这条通道上。由闽江串起的海、陆生态过程，造就了一系列独特的湿地和近海类型栖息地，被认为是北半球同纬度近海海洋物种最为丰富的区域之一。

濒危中抢救下来的“珍宝”

今年2月，福建闽江河口湿地被列入国际重要湿地名录。

好消息传来，福建师范大学生命科学学院教授刘剑秋既激动又欣慰。

回忆起21年前的一幕，他仍然心潮澎湃。

由于长期填海造地、围垦养殖，甚至违规排污，闽江河口湿地生态遭受严重破坏，处于濒危状态。多次调研后，刘剑秋心急如焚：“湿地面积减少，南来北往的鸟类数量也大大减少，更令人担忧的是，其中鳝鱼滩等部分湿地被规划用来修路和开发楼盘，鸟类将失去栖息地。”他和多位生态环境学专家四处奔走呼吁。

2002年4月，一份专家呼吁抢救性保护闽江河口湿地资源的材料，呈送到时任福建省省长习近平的案头。他作出批示：“湿地保护是生态保护的一个重要内容，我省要建设生态省，必须重视对湿地的保护。”

闽江河口湿地“生态保卫战”自此打响：

2003年，闽江河口湿地县级自然保护区设立；2007年，该湿地升格为省级自然保护区；2013年，升格为国家级自然保护区；2015年，获批建设国家湿地公园……

在福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处，工作人员向记者演示卫星遥感照片，多年来闽江河口湿地“人退地进”清晰可见：本世纪初，遍布养殖场和鱼塘的画面呈现大片的黑色，如今绿色连片成面，与蓝色海洋形成美丽画卷。

“21年来，闽江河口湿地及周边区域共清退养殖面积3197亩，最大程度保护了湿地生态。”福州市林业局局长兰超说。

近年来，中央和省市区各级共投入资金3200万元，用于治理闽江河口湿地的外来物种互花米草。除治后的湿地中，恢复种植红树林、短叶茳芏、芦苇等乡土植被2600多亩。2020年，闽江河口湿地生态修复经验入选《国家生态文明试验区改革举措和经验做法推广清单》。

福州市市长吴贤德告诉记者，21年来，福州市委市政府持续推进闽江河口湿地保护与修复工作，目前正全力推进闽江河口湿地申报世界自然遗产，打造中国湿地保护样板。

让越来越多的人参与到湿地保护中来

傍晚时分，闽江河口湿地自然保护区内，夕阳给水面镀上一层金黄，望着远处觅食的苍鹭，管护员林发金心里满是惬意。

每天，林发金会骑上电动车巡逻20多公里，主要任务是防止捕鸟和破坏滩涂等行为。

“以前劝说不要捕鸟没什么人理会，现在大家保护意识增强了，说话也管用了。”林发金说。

10多年前，林发金还是湿地保护区附近最大的养殖户之一，承包了200多亩池塘养虾。彼时，毗邻闽江入海口的渔村，村民世代以赶海与滩涂养殖为生，而由此造成的水质污染也让水鸟难觅栖息之所。

2017年，在当地政府推动下，一场“退养还湿”行动正式开始。林发金成为村里第一个签署退养协议的养殖户，退养后他没有离开湿地，成了一名管护员。

守护湿地，成为当地人的共识，也带来新的生计。几年前，45岁的养殖户林宝淦退掉鱼塘，来到湿地工作，现在依靠巡逻和捡海漂垃圾两份工作，他每年能拿到6万元左右的收入，每天与鸥鹭为伍，心情格外舒畅。

“我们以前搞养殖，每天都要提防鸟来偷吃鱼虾，现在是盼着鸟来。”林宝淦举起望远镜，仔细寻找着白鹭的踪影。

林宝淦说，每年暑假，他还会带着孩子到湿地博物馆当志愿者。虽然只是简单的引导工作，但孩子却格外兴奋。每当学校组织参观湿地博物馆，他总是很骄傲地说：“湿地博物馆就在我家门口！”

闽江河口湿地保护利用，给当地群众带来巡逻、管护、保洁等岗位110余个。湿地回归，也让“家门口的宝藏”被更多人看见、共享。

木栈道、观鸟棚、博物馆……保护区外围的闽江河口国家湿地公园，既为保护区提供缓冲带，也成为生态旅游“网红打卡点”。乡村旅游、观光农业等新业态日渐红火。闽江河口国家湿地公园年接待游客量可达50万人次，每年吸纳志愿者3000人以上。

在诸多湿地守护者之中，还有一支特殊的队伍——福建省观鸟协会。这是一个由鸟类、昆虫等自然爱好者组成的民间公益组织。去年，协会与福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处签订为期10年的合作协议，将广泛组织中小学生前来参加研学活动。

“我们在湿地寻找风景，也守护着美景，并将一代代传承。”福建省观鸟协会常务副会长杨金说。

2022年8月16日，以生物多样性作为突出价值，中国联合国教科文组织全国委员会申报的“福建闽江河口湿地：海、陆生物地理区划过渡带”，成功列入世界遗产预备清单。

芦苇摇荡绿水悠，留鸟候鸟满洲头。“闽江河口湿地‘蝶变’，彰显人与自然和谐共生的生态文明理念，是习近平生态文明思想的生动实践，福州将持续做好闽江河口湿地保护利用工作，让生态文明建设成果惠及更多百姓。”福建省委常委、福州市委书记林宝金说。

新华社福州8月21日电

(责编：王震、陈键)
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