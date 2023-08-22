拓宽消防通道、安装喷淋装置、拆除防盗窗……近期，位于浙江省绍兴市柯桥区的新风工业园正在加紧整改。

“因为存在安全隐患，园区被街道赋了黄码。”园区总经理王国龙随手带着一本小册子，上面清晰列出了需要整改的项目。

新风工业园位于柯桥区柯岩街道余渚片区，片区内有28个工业园，约900家企业。街道应急和消防管理办公室主任孙罡坦言：“负责该片区应急消防工作的干部只有3人，以往就算每天连轴转，将所有企业和园区都走上一遍也得需要2个多月。”

任务重、人力少，是不少地方安全生产监管面临的难题。柯桥区通过赋码和分类管理，着力破解上述难题。

以柯岩街道为例，根据企业安全生产情况，关停退出、停产整治类的赋红码，限期整改类的赋黄码，隐患整改完成且验收合格的赋绿码。截至目前，该街道绿码企业超过80%。

“绿码每月检查一次，黄码每周检查一次，红码每天关注。巡查的企业数做了减法，有效检查率却做了加法。”孙罡说。

“消防栓柜门玻璃破损，需要更换。”柯岩街道安全网格员徐良的日常工作，就是在其负责的园区内巡查安全生产隐患，并将隐患信息通过“基层应急和消防智治一件事”小程序拍照上传。信息上传后，园区负责人的手机会收到提示，从而促成问题尽早解决。

除了安全网格员队伍以外，柯岩街道还有督查、执法、应急救援三支队伍，对安全生产形成闭环式管理。街道党工委副书记邱宏珍说，这套流程是实践安全生产领域的“枫桥经验”，即小隐患网格员督促解决，大隐患督查员帮助督改，最后再由执法部门介入。

柯桥区是原来的绍兴县，辖区内既有柯桥、柯岩等城区街道，也有钱清、福全等非主城区镇（街）。柯桥区立足实际，探索在城乡接合部构建立体式消防防火墙。

8月3日，福全街道应急消防数智管控平台大屏幕上，收到一条浙江天龙新材料有限公司报备使用明火作业的信息，街道相关负责人带着专职消防队员，会同企业安监员和企业义务消防队员开展现场检查。

“我们只要将动火区域照片和消防安全措施登记到平台，街道就会到实地来查勘，整个流程更加规范。作为企业负责人，我也安心了不少。”浙江天龙新材料有限公司总经理徐雪峰说。

福全街道因印染产业转移、低效用地较多等因素，一度火灾多发。近年来，街道在柯桥区率先实现义务消防队全域覆盖。截至目前，街道已经组建24支村居义务消防队、35支企业消防队。街道、村居、企业群防群治，消防救援、应急管理、综合执法等力量联合联动，巩固基层消防基础。

“安全生产是发展的底线和红线，我们始终坚持关口前移、整合力量、数智赋能，积极探索实践基层立体式消防防火墙建设。”福全街道党工委书记张华兴表示。

（本报记者黄书波 李坤晟 参与采写：章哲农）

(责编：王震、陈键)

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