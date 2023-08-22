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科技部：“十四五”重点推进研发荒漠化综合治理新模式

2023年08月22日09:17 | 来源：科技日报
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科技日报北京8月21日电 （记者刘垠）21日，记者从第九届库布其国际沙漠论坛新闻发布会上获悉，近10年来，我国完成治沙任务2033万公顷，53%的可治理沙化土地得到治理，荒漠化、沙化土地面积分别比10年前净减少500万公顷、433万公顷，科技在防沙治沙中起到了强大支撑作用。

科技部社会发展科技司司长祝学华在新闻发布会上表示，我国荒漠化防治取得的显著成效离不开科技创新，深化荒漠化防治需要加强科技创新供给，推进全球荒漠化防治需要深化国际科技合作。

谈及科技部“十四五”荒漠化防治科技创新工作的总体部署时，祝学华说，科技部重点推进研发荒漠化综合治理新模式，建立荒漠化防治决策支持技术体系，在《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》中对重要生态系统及脆弱区系统保护修复技术、生物多样性和荒漠化履约支撑技术等进行系统的规划部署。

值得关注的是，科技部在国家重点研发计划“典型脆弱生态系统保护和修复”重点专项中深入组织实施荒漠化防治研发任务，布局了三北防护林稳定性与生态功能提升等项目；与此同时，完善荒漠化防治平台建设，建设荒漠化防治国家重点实验室8个，荒漠、沙漠生态系统国家野外科学观测研究站4个。

随着我国深入推进荒漠化防治科技创新，一批防沙治沙新技术、新装备涌现。比如，科研人员研制的低覆盖度羽翼袋沙障和智能化多功能沙障铺设装置，可减少起尘扬沙率50%以上，节约成本约70%—80%；利用植物来源低碳足迹聚乳酸（PLA）材料研发绿色治沙技术，可降低40%近地表风速和50%输沙量，相比传统植物材料沙障，PLA沙障使用年限提高2—5倍，铺设效率提高3—5倍……

作为防沙治沙政策交流、技术交流、经验模式交流的重要平台，第九届库布其国际沙漠论坛还将展示库布其治沙企业创新研发的“乔灌草181”立体生态治沙模式、治沙节水灌木种质技术、立体生态光伏治沙等治沙模式和技术。

据介绍，第九届库布其国际沙漠论坛将于8月25日—27日在内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠举办，由科技部、国家林业和草原局、内蒙古自治区人民政府共同主办。论坛主题为“以科技引领治沙 让荒漠造福人类”，共设荒漠生物多样性保护与资源可持续利用、沙尘暴防治与科学治沙等4个主题论坛。

(责编：王震、陈键)
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