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商务部：加快培育服务贸易数字化发展新动能

杨雪
2023年08月22日09:17 | 来源：科技日报
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科技日报北京8月21日电 （记者杨雪）以“开放引领发展，合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称2023年服贸会）将于9月2日至6日在北京举办。国务院新闻办公室8月21日举行中国服务贸易发展和2023年服贸会筹备工作进展新闻发布会。商务部部长助理陈春江介绍情况时表示，2023年服贸会将进一步突出科技创新、模式创新、业态创新的引领作用，综合展及9个专题展将重点展示芯片技术、量子测控、卫星遥感、人工智能、数字医疗等专精特新成果，60余家企业和机构将在人工智能、金融科技、医疗健康、文化创意等领域首发一批新产品、新技术，引领行业创新趋势，为服务贸易发展注入新的活力和动力。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂在答记者问时介绍，下一步，商务部将继续着力优化数字营商环境，提升贸易数字化水平，加快培育服务贸易数字化发展新动能，主要从四个方面推进工作。一是强化顶层设计，推动出台关于数字贸易改革创新发展的政策性文件，加强促进政策和监管政策协调，营造良好的数字营商环境。二是积极推进服务外包数字化高端化，积极发展研发、设计、检测、维修、租赁等生产性服务外包，大力扶持众包众创、云外包、平台分包等服务外包新模式加快发展。三是高标准建设国家数字服务出口基地，进一步落实支持基地发展的各项政策措施，推动扩大可数字化的服务出口。四是加快服务贸易数字化进程，支持旅游、运输、建筑等传统服务贸易数字化改造，同时大力推动智慧物流、远程医疗、线上办展等新兴领域的发展，不断提高服务的可贸易性。

(责编：王震、陈键)
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