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让水文信息成为精准防洪的“尖兵”“耳目”

付丽丽
2023年08月22日09:18 | 来源：科技日报
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原标题：让水文信息成为精准防洪的“尖兵”“耳目”

“此次海河流域性特大洪水防御过程中，水利部运用84座大中型水库拦洪28.5亿立方米，调度北关、卢沟桥等关键枢纽有序分泄洪水，启用8处蓄滞洪区分洪蓄洪滞洪，最大蓄洪25.3亿立方米，充分发挥流域防洪工程体系防洪减灾综合作用，最大限度减少洪水影响和损失。”8月21日，在水利部召开的海河“23·7”流域性特大洪水防御情况新闻发布会上，水利部副部长刘伟平介绍说。

受台风“杜苏芮”北上与冷空气共同影响，7月28日至8月1日，海河全流域出现强降雨过程，累计面降雨量155.3毫米，其中北京市83小时面降雨量达331毫米，为常年全年降雨量的60%。受其影响，海河流域有22条河流发生超警以上洪水，8条河流发生有实测资料以来最大洪水，大清河、永定河发生特大洪水，子牙河发生大洪水，海河流域发生流域性特大洪水，为1963年以来最大场次洪水。

子牙河、大清河、永定河暴雨洪水量级大，部分蓄滞洪区启用已不可避免，水利部海河水利委员会（以下简称海委）与天津、河北就永定河泛区、东淀等蓄滞洪区运用进行联合研判，提前两天向水利部上报《关于启用东淀蓄滞洪区的请示》，为做好区内人员转移安置预留充足时间。

“此次海河流域洪水大约会有25亿立方米从天津下泄，主要来自北运河、永定河泛区、东淀蓄滞洪区和白洋淀，目前走了3亿至5亿立方米，东淀蓄滞洪区退水将超过2个月。”海委水文局情报处副处长、首席预报员杨邦在8月5日预测。

水文是抗洪战场上的“尖兵”“耳目”，水文信息是防洪调度和指挥决策的重要依据，是打好洪水防御硬仗的重要支撑。

水利部水文司副司长刘志雨介绍，此次海河特大洪水造成流域内一些水文监测站测报设施受损严重。危急情况下，一线测报人员坚守测洪一线，迅即启动超标准洪水测报预案，采用电波流速仪、水面比降等应急测验方式抢测洪峰，通过卫星电话报告，测报频次加密至一小时一报，关键时刻半小时甚至十分钟一报，千方百计保证水文信息不中断。

此外，海委还充分运用气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”，采取“预报、预警、预演、预案”四预措施，做到逐河、逐库、逐站精细化滚动洪水预报，精准指导永定河泛区、小清河分洪区、兰沟洼、东淀等蓄滞洪区的分洪运用，大幅削弱洪峰，极大缓解了下游河道泄洪压力。

刘伟平介绍，据初步统计，通过科学精细调度，避免了24个城镇、751万亩耕地受淹，避免了462.3万人转移，充分发挥了流域防洪工程体系综合减灾效益，极大减轻了下游防洪压力，最大程度降低了洪水灾害损失，保障了人民群众生命财产安全。

刘伟平表示，当前，海河流域各河系洪水仍处于退水阶段，水利部已督促指导有关地区高度重视退水期堤防，尤其是浸泡时间较长的蓄滞洪区围堤、重要行洪河道堤防的防守，保障安全。要以海河流域系统治理为重点，加快完善流域特别是北方地区主要江河流域防洪工程体系，整体提升防御能力。

“目前，我国尚处于主汛期，仍可能出现暴雨洪水过程和台风登陆，西北等地旱情可能持续发展。汛情旱情形势依然严峻复杂，防汛抗旱不能有丝毫懈怠。水利部将持续强化各项防御措施，全力做好今年的水旱灾害防御工作。”刘伟平强调。

(责编：王震、陈键)
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