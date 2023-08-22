金凤

科技日报常州8月21日电 （记者金凤）8月20日至22日，第二十二届中国遥感大会在江苏省常州市举行。20余位“两院”院士和外籍院士出席开幕式，来自全国遥感科技界近2000名专家学者、行业人士参会，大会签订了长三角遥感数据共享合作协议。长三角地区成为我国第一个区域性遥感数据开放共享的地区。

中国遥感大会是我国在遥感科技领域层次最高、规模最大、影响力最广的全国性行业峰会。会议期间，与会人士全面总结交流我国遥感理论、科技、工程、应用等最新成果，研讨如何更好地在“十四五”期间和新征程上推进遥感应用与产业发展，发挥空间信息综合效能，积极应对全球变化、精准服务区域响应，为助力国民经济和社会发展提供新动能。

大会颁发了2022年度中国遥感优秀成果、首届高分应用对地观测技术创新大赛、高分专项卫星应用优秀成果奖等奖项；首次发布了国家遥感数据应用服务平台（CPEOS）生态系统的首批系统，发布了《中国遥感发展常州宣言》，倡议社会各界共同推进遥感应用及空天信息产业发展，更好服务全球变化与区域响应。

会上，中国遥感委员会还向常州市赠予了北京三号卫星常州市中心区影像图。常州市市长盛蕾表示，常州深刻认识到发展空天信息产业对撬动经济转型、推动社会进步的巨大牵引作用，并通过引入国家空间信息综合应用工程而积极布局；常州将继续深挖空天信息数据金矿，发挥好江苏天汇空间信息研究院的辐射带动作用，更好推进空天信息产业发展。国家航天局总工程师、国际宇航科学院院士李国平指出，我国在轨遥感卫星已超200颗，且业务服务能力显著增强、性能指标有巨大飞跃。未来，要强化遥感应用服务，促进遥感卫星产业结构的优化升级，营造良好的政策环境，鼓励商业航天的发展，深化国际交流合作，构建太空领域人类命运共同体。

(责编：王震、陈键)

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