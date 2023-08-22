◎本报记者 宋迎迎

通讯员 卢永超

近日，山东省青岛市60余家机关事业单位迎来82名入职新人，他们是来自70余所顶级高校的应届博士、硕士研究生。这场人才与用人单位的“双向奔赴”，源于青岛市实施的一系列人才招引“组合拳”。

“今年，青岛进一步完善党管人才工作体系，市委人才工作领导小组成员单位由37个调整为41个，各成员单位全部设立或明确承担人才工作牵头职责的内设机构，形成党委统一领导、组织部门牵头抓总、职能部门密切配合的人才工作体制，赋能‘人才强青’。”青岛市委编办副主任曹达舜告诉科技日报记者。

为创新编制使用，青岛探索建立高层次人才周转编制“蓄水池”，拿出1000名编制用于保障高层次人才和急需紧缺专业人才的引进。

对此，青岛二中校长王先军感受颇深。“得益于青岛高层次人才周转编制政策，今年我们签约引进了2名北京师范大学应届硕士研究生，为二中语文学科发展及时补充了新鲜血液。”王先军告诉记者。

在政策的精准支持下，青岛今年先后引进优秀骨干教师、高级技术专家、国家级奖项获得者及高层次急需紧缺人才102名。

“青岛持续加强编制资源统筹，2022年保障全市人才招引所需编制6600余名，服务实体经济和招商引资、城市更新和城市建设、提升作风能力和优化营商环境等市委重点工作，以及教育卫生、乡村振兴等民生事业，为全市高质量发展注入‘源头活水’。”曹达舜介绍。

“14时59分发送用编申请，16时05分收到核准通知”，这是今年4月7日青岛市技师学院为2名全国技术能手到校任教申请高层次人才用编时，体验到的审批“加速度”。

今年以来，青岛市持续优化提升人才服务，开辟“绿色通道”，深化“秒批”“一次办好”改革，在全国率先实现符合条件的事业单位法人设立登记即同步认定为新型研发机构，比原工作流程缩短了1年。

“组织、编制、人社、教育等部门实行联办机制，将引进高层次人才用编申请、信息登记、部门审批等流程简化为‘一张表格’，办理周期从5个工作日压减为2个工作日，有效提升了人才工作质效。”曹达舜说。

一头链接高端人才，一头对接市场需求，新型研发机构在招才引智中的媒介作用日益凸显，山东产业技术研究院（青岛）就是一个鲜活样本。

作为在青岛登记设立的利用国有资产举办且不纳入机构编制管理的事业单位法人，截至今年6月，山东产业技术研究院（青岛）共链接14位院士资源，引进人才团队9个，聚集高端人才560余人，累计完成产业投资1.18亿元，投资孵化科创企业48家，带动社会实际投资7.9亿元。

支持推动新型研发机构发挥自身引才引智磁场作用，是青岛市集聚人才的重要途径。青岛持续加强科研院所事业单位法人设立登记，在山东省、青岛市科技部门备案研发机构达到28家，为人才创新创造搭建了平台。

(责编：王震、陈键)

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