人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

铁路部门优化完善12306旅客信息服务功能

2023年08月22日09:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月22日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，自8月22日起，铁路部门进一步优化完善12306旅客信息服务功能，提供覆盖购票、乘车、退票改签、停运通知、晚点提示等出行信息服务，更好地满足旅客信息服务需求，提升出行体验。

国铁集团客运部负责人介绍，国铁集团着力为民办实事，切实解决旅客群众最关心最直接最现实的问题，经过深入调查研究，积极推动铁路12306系统研发升级，优化了信息服务功能。

一是丰富服务场景。在原来向旅客推送购票、退票、改签、列车停运及恢复信息的基础上，新增推送候补同方向增开临时旅客列车、晚点提示、检票地点变更等信息。

二是扩大触达范围。在原来仅向购票人推送服务信息的基础上，增加向乘车人推送服务信息。优化调整后，铁路信息服务将着力触达所有乘车旅客。

三是优化推送方式。根据旅客需求，通过微信、支付宝及12306手机APP推送消息。对未开启微信及支付宝消息通知的旅客，将通过手机短信推送服务信息。

铁路部门提示，请广大旅客朋友购票时提交乘车人准确手机号码，并保持通信畅通，以便及时接收铁路出行服务信息，合理安排行程。铁路部门同时还将推送安全、文明出行及其他服务信息，欢迎广大旅客朋友点击关注，共同打造温馨美好旅途。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门优化完善12306旅客信息服务功能
　　人民网北京8月22日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，自8月22日起，铁路部门进一步优化完善12306旅客信息服务功能，提供覆盖购票、乘车、退票改签、停运通知、晚点提示等出行信息服务，更好地满足旅客信息服务需求，提升出行体验。 国铁集团客运部负责人介绍，国铁集团着力为民办实事，切实解决旅客群众最关心最直接最现实的问题，经过深入调查研究，积极推动铁路12306系统研发升级，优化了信息服务功能。…
北交所优化新股发行上市流程：整体用时缩减20%
　　人民网北京8月22日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，北交所联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）在日前发布实施修订后的《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》及两件配套指南，对北交所新股发行上市流程进行了优化。 据介绍，企业公开发行并在北交所上市，在通过北交所审核和中国证监会注册后，需经过提交发行方案、定价（直接定价、竞价、询价）、披露发行公告、申购、配售、披露发行结果公告、披露上市公告、上市等环节。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部