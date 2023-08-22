人民网北京8月22日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，自8月22日起，铁路部门进一步优化完善12306旅客信息服务功能，提供覆盖购票、乘车、退票改签、停运通知、晚点提示等出行信息服务，更好地满足旅客信息服务需求，提升出行体验。

国铁集团客运部负责人介绍，国铁集团着力为民办实事，切实解决旅客群众最关心最直接最现实的问题，经过深入调查研究，积极推动铁路12306系统研发升级，优化了信息服务功能。

一是丰富服务场景。在原来向旅客推送购票、退票、改签、列车停运及恢复信息的基础上，新增推送候补同方向增开临时旅客列车、晚点提示、检票地点变更等信息。

二是扩大触达范围。在原来仅向购票人推送服务信息的基础上，增加向乘车人推送服务信息。优化调整后，铁路信息服务将着力触达所有乘车旅客。

三是优化推送方式。根据旅客需求，通过微信、支付宝及12306手机APP推送消息。对未开启微信及支付宝消息通知的旅客，将通过手机短信推送服务信息。

铁路部门提示，请广大旅客朋友购票时提交乘车人准确手机号码，并保持通信畅通，以便及时接收铁路出行服务信息，合理安排行程。铁路部门同时还将推送安全、文明出行及其他服务信息，欢迎广大旅客朋友点击关注，共同打造温馨美好旅途。

(责编：王连香、高雷)

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