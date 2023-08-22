人民网北京8月22日电 （黄盛）据中国证监会官网消息，首批申报的4只科创100ETF、沪深交易所《指数基金开发指引》修订后首批适用新标准的4只非宽基ETF产品，已21当日获批。

据悉，上证科创板100指数，是从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数将与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。非宽基股票指数产品是针对某一行业或者板块推出的指数基金或者ETF基金,比如:消费ETF、券商ETF、医药ETF、食品ETF等。今年8月10日，沪深交易所《指数基金开发指引》规则修订后，将非宽基股票指数产品注册所需指数发布时间由6个月缩短为3个月，此次获批的4只非宽基ETF产品所跟踪指数涉及国证机器人产业、中证全指集成电路及中证全指软件开发等。

有业内人士认为，今年以来，我国ETF市场创新产品不断涌现，为广大投资者提供了更加全面、多元的资产配置选择。此次科创100ETF、新规下的非宽基ETF快速获批，也印证了监管机构活跃资本市场，加快投资端改革，大力发展权益类基金的改革正在加快推进和落地。

据了解，证监会18日召开部分证券基金私募机构座谈会，分析当前市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心听取意见建议，并明确发挥权益投资引领作用，加快核心投研能力建设，优化投研管理组织架构与人才培养机制，持之以恒坚定发展权益类产品。

同日，证监会有关负责人在就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者问时表示，大力发展权益类基金是投资端改革的重要内容，重点措施包括：一是放宽指数基金注册条件，提升指数基金开发效率，鼓励基金管理人加大产品创新力度；二是推进公募基金费率改革全面落地，降低管理费率水平；三是引导头部公募基金公司增加权益类基金发行比例，促进公募基金总量提升和结构优化；四是引导公募基金管理人加大自购旗下权益类基金力度；五是建立公募基金管理人“逆周期布局”激励约束机制，减少顺周期共振；六是拓宽公募基金投资范围和策略，放宽公募基金投资股票股指期权、股指期货、国债期货等品种的投资限制。

(责编：孙红丽、高雷)

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