“万卡”智算基地发布 助力构建开放安全的智算生态系统
8月18日-19日，由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力大会在银川举行。在算领未来“八项成果”发布环节上，发布了全国领先的“万卡+”智算基地成果。“万卡+”智算基地是新华三集团联合四大运营商、宽带资本、算能科技等智算和服务器企业，充分利用宁夏算力基础和绿电能源等独特优势，应用新华三高性能智算基础架构，依托中国移动和中国电信对外提供的大规模算力服务，打造的全国领先的超万卡规模智算中心和大模型智算平台。“万卡+”智算基地将持续聚集智算生态企业，扩大算力服务能力，推进智算创新应用，汇集大模型算法和场景，服务全国。
加快算力基础设施建设 建成全国领先的“万卡+”智算基地
在“万卡+”智算基地建设过程中，新华三集团作为数字化解决方案领导者，为基地提供了高性能智算服务器解决方案，通过模组级高性能GPU卡，提供32 PFLOPS强劲算力及400Gb/s极速网络，支持“万卡+”智算基地基础智算架构建设。同时，新华三智算中心提供算网融合的整体解决方案，也高效支撑着智算数据中心的平台发展建设。
作为数字信息基础设施建设的国家队和主力军，四大运营商通过已建成的智算数据运营中心集群，助力“万卡+”智算基地建设，为政府、企业提供高质量智算服务。以中国移动、中国电信为代表的智算数据中心运营商持续为大型互联网公司、人工智能平台以及政府机构提供高效安全的算力服务，进而形成规模性的算力产业集群。大规模的算力集群平台将助力政府企业市场AI产业发展，促进大模型产业落地宁夏，打造全国智算产业的建设高地。
国家实施“东数西算”工程，宁夏中卫枢纽节点有着得天独厚的自然环境优势和核心竞争力，利用全自然风冷技术建设，数据中心PUE值<1.2，是最适宜建设数据中心的地区之一。宁夏中卫数据中心集群采用绿色数据中心标准，可再生能源使用率达到65%以上，实现智算基地的可持续发展。并且通过企业落地政策、绿电供应保障及人才培育机制等，打造具有全国影响力的绿色智算品牌，为宁夏数字经济发展注入新的活力。
释放算力“倍增效应” 全力加快宁夏算力产业高质量发展
“万卡+”智算基地持续聚集智算生态企业，扩大算力服务能力，推进智算创新应用，汇集大模型算法和场景，全面升级智算基地优势能力。借助算力平台的高速发展，吸引大模型平台企业入驻，落地场景化的算法和应用，真正实现“智+算”的产业融合。并且以多源算力并举推动AI领域的创新和发展，培养出有国内有竞争力和影响力的AI创业企业，拉动自治区AI产业的发展，为宁夏数字经济提供新动力和发展机遇。
未来，通过智算产业的虹吸效应将吸引大量中小型企业落户宁夏，享受普惠的GPU算力平台服务，同时通过政策牵引，孵化形成具有较强竞争力的小型独角兽企业，为数字经济体系的建设注入新的活力。
随着“万卡+”智算基地的建成，宁夏算力规模进一步扩大的同时，算力产业也进入到一个新的发展阶段。作为宁夏数字经济建设的重要见证者和参与者，面向未来，新华三集团将始终坚持以“云智原生”战略为引领，秉持“精耕务实，为时代赋智慧”理念，与宁夏继续携手同行，通过发挥自身数字优势，更加广泛和深入地参与宁夏新型算力基础设施，加速AI产业高质量发展，为加快东数西算发展步入“快车道”，助力宁夏数字经济发展跑出“加速度”贡献新的更大力量。
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