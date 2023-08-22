记者从国务院国资委获悉，国务院国资委党委日前召开扩大会议，进一步指导推动中央企业积极做好防汛抗洪救灾工作，助力地方党委政府加快推进恢复重建工作。

此次会议上，国务院国资委提出，要制定考核奖励措施，继续跟踪督促有关中央企业支援地方抢险救灾，关键时刻发挥关键作用，尽最大努力保障好人民生命财产安全；要指导中央企业配合地方做好灾后恢复重建的规划、建设工作，按照市场化方式积极参与灾后重建；要指导中央企业加强生活物资保供稳价工作，为重要民生商品保障供应充足、物价稳定提供有力支撑。

同时，国务院国资委提出，要统筹做好中央企业汛期安全生产工作，密切关注汛情变化，加强灾害风险研判，指导中央企业强化险工险段除险加固，做好预案、队伍、物资等应急处置准备；要深化安全管理强化年行动，全面加强重大事故隐患排查整治，狠抓重点领域重大风险防范，严防重特大事故发生。（记者王希）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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