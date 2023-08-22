原标题：海信南非工业园：中非互利共赢的一张名片

近日，金砖峰会在南非约翰内斯堡举行之际，来自金砖国家的50余名企业代表来到南非开普敦市亚特兰蒂斯地区的海信南非工业园参观。海信南非工业园是中国在南非的重要投资合作项目，多年来，在实现自身发展的同时，带动当地就业和上下游产业链完善，推动南非工业化进程。

2013年，海信南非工业园由海信集团和中非发展基金共同出资建立。如今，工业园的相关产品已进驻南非8000多家门店，还出口到赞比亚、博茨瓦纳、纳米比亚、毛里求斯、莫桑比克等10余个非洲国家，以及英国等欧洲国家。海信电视、冰箱成为南非广受欢迎的家电产品，截至今年6月，海信电视在南非市场销售量占有率32.3%，海信系冰箱销售量占有率30.8%，双双位居行业第一。

目前，海信南非工业园雇用了约700名当地员工，占员工总数的90%以上，并创造了4000多个间接就业岗位。据工业园人力资源主管约翰介绍，在为员工提供职业辅导计划之外，海信还与当地职业技术学校开展合作培训，为毕业生提供实习、培训机会，帮助学生掌握电子技术、软件应用和设备操作等技能。同时通过成熟健全的培训体系和形式多样的公益活动。

海信南非工业园的发展带动了地区产业链的完善。在一家泡沫衬板供应企业，一摞摞高高叠起的泡沫衬板摆满仓库，大部分是为海信生产的产品。企业总工程师吉米说，10年前企业曾面临经营危机，成为海信供应商后，企业经营逐渐稳定，生产不断扩大，收获了更多订单，“与中企的合作过程体现出了互利共赢”。

南非贸易、工业和竞争部副部长吉娜说：“海信在开普敦建立产业园区后，实现了自身快速发展，也带动了当地经济社会水平不断提高，为南非制造业整体发展注入活力，成为南中互利共赢的一张名片。”

南非西开普省旅游、贸易和投资促进局首席执行官雷内尔·斯坦德说：“海信南非工业园为当地带来就业机会和商业机遇，为社区发展提供强劲动力。”

“海信南非工业园带动更多中国企业落户南非，有效助力了南非的再工业化进程。”南非约翰内斯堡大学非洲中国研究中心研究员西佐·恩卡拉说。

在助推南非工业化水平提升的过程中，海信十分重视人才培养，以助力提升当地整体劳动力技能水平。海信与亚特兰蒂斯中学还合作建立了海信南非技术研究与发展培训基地，教授电子技术、软件和设备控制等课程，至今已累计培训超过1400人，帮助学员掌握电子技术、软件和设备控制等技能。

通过成熟健全的培训体系和形式多样的公益活动，海信南非融入和反哺当地社会，有效提升南非人民的获得感。2020年，海信南非工业园入选联合国南南合作案例集。

参观活动现场，来自巴西的一家咨询公司代表法布里齐奥表示：“金砖国家务实合作有着广阔的发展空间，我们希望借鉴海信的成功经验，加强与南非合作。”

(责编：董童、李源)

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