原标题：农业银行“千帆企航”科创服务品牌三周年：擘画“投商行一体化”服务全景

近年来，农业银行积极构建“千帆企航”科创专属服务品牌，围绕“投、贷、债、服”协同发力，为科创企业提供全方位、多领域、跨界别服务。

据悉，该品牌于2020年8月18日在深圳正式推出，经过三年努力，农业银行已推动筹组了以“深圳千帆企航壹号基金”为代表的“农银科创基金”矩阵，完善了以认股安排顾问、上市培育顾问为纽带的投贷联动服务闭环，并延伸打造了“千帆企航”融智服务子品牌——“千帆智远”，有力促进了创新链、产业链、金融链、人才链深度融合。

针对科创企业高成长、高风险、轻资产等特点，农业银行在深圳地区创新推出“科创赋能贷”“园科贷”等科创企业专属信贷产品，从研发投入、团队实力、商业模式、股权融资等多个维度评价科创企业市场价值，提高资金可得性。截至2023年7月末，农业银行深圳分行科创贷款余额已超1100亿元。同时，农业银行立足集团合成，打造大湾区科创基金群，于2022年1月由农业银行投资银行部联动农业银行深圳分行、农银国际与深投控资本合作设立了近年来深圳地区银行系规模最大的科创基金，基金规模20亿元，已完成包括专精特新“小巨人”越疆科技等在内的11笔项目投资。

农业银行积极重构服务内涵与外延，打造全要素、全链条、全市场合作生态。2022年8月，农业银行在深圳与80余家产学研机构、证券公司、会计师事务所、律师事务所、创投机构、产业资本、咨询机构、园区运营机构等组建融智联盟，共建集上市培育、多元融资、专家服务、信息共享等多功能于一体的服务平台。2022年10月，农业银行率先在深圳地区推出上市培育顾问服务，并联合深交所科融通平台举办“千帆企航”系列常态化路演活动。

农业银行聚焦承担国家科技攻关任务的专精特新企业，以务实、高效、精准的举措加强对科创企业的扶持。截至2023年7月末，农业银行深圳分行已为专精特新企业提供超百亿元授信支持。同时，该行积极制定推出专精特新中小企业专属服务方案，联合当地知识产权局、工信局、科创局等定期举办专精特新企业发展研讨会，对企业加强梯度培育，助力企业实现跨越式发展。

立足深圳这片沃土，农业银行将以党的二十大精神为引领，坚持“投商行一体化”的创新服务理念，以金融赋能之举、产融结合之为，释放金融产业生态价值，助力深圳成为具有全球影响力的科技和产业创新高地。（记者 左希）

(责编：曹淼、李源)

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