近年来，上海正加快建设成为具有全球影响力的科创中心。作为深耕科技金融领域的一员“老将”，上海农商银行早在2009年就成立了科技型中小企业融资中心，并于2012年在沪上成立首家科技专营支行。该行秉持“科创更前、科技更全、科研更先”的理念，于2018年推出“鑫动能”战略新兴客户培育计划，着力打造科创服务品牌。至今，上海农商银行已累计服务科技型企业近6500户，服务全市超过30%的“专精特新”中小企业和近50%的专精特新“小巨人”企业，科技型贷款规模位居全市前列。

以一家专业从事RFID标签天线Inlay的设计、研发、生产和销售，并为客户提供RFID数据采集方案的物联网企业为例，该公司由于快速发展，企业日常运营资金需求不断加大。在了解到这一情况后，上海农商银行多次走访企业、进行实地考察，确定授信方案并积极办理贷款手续，先后提供了两笔金额分别为1000万元和500万元的贷款，减轻了企业扩建的资金负担，让企业的产品顺利走出“国门”；2020年，为该公司设计了期限7年、金额7800万元的并购贷款方案，帮助该公司顺利完成收购计划，为下一阶段整合资源、推进战略发展奠定了坚实基础。

又如一家专业从事轨道交通信息化业务的高新技术企业，上海农商银行于2019年与该公司首次合作，为其适配了符合科技型企业特点的“履约贷”，使企业获批500万元贷款。2021年，该行又为该公司提供了模式更为创新、贷款利率更为优惠的“批次贷”，先后两笔授信金额共计700万元。上海农商银行工作人员介绍，“履约贷”是该行向科技型中小企业提供的创新融资产品，由“市科创中心+保险公司+银行”多方共担风险，企业免于提供抵押担保。而“批次贷”作为该行与市担保中心合作开展的创新贷款模式，相比过去银行、市担保中心先后审批的模式来说流程更为便捷，有效缩短了中小微企业贷款审批周期。

据了解，截至2023年6月末，上海农商银行“鑫动能”战略新兴培育计划入库企业已超过800家，授信规模超750亿元；库内涉及大数据、区块链、物联网的企业超50家，授信金额超15亿元。

上海农商银行相关负责人表示，该行紧跟战略导向，聚焦“3+6”新型产业体系、聚焦“产业互联网”，牢牢抓住科技创新这一关键变量，进一步加大科技创新型高成长企业的培育力度，迭代优化“鑫动能”战略新兴客户培育计划。今年2月，升级后的“鑫动能”3.0搭建科创生态圈“鑫生态”，进一步发挥投商行一体化优势，为“鑫动能”客户提供全方位、差异化的综合赋能服务。

(责编：董童、高雷)

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