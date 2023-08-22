第二十三届投洽会将于9月8日至11日在厦门召开
2023年08月22日14:32 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）国新办今天举行新闻发布会，介绍第二十三届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称投洽会）有关情况。
商务部部长助理陈春江在会上表示，第二十三届投洽会将于今年9月8日至11日在福建厦门召开。投洽会致力于打造双向投资促进、权威信息发布和投资趋势研讨三大平台，已经成为全球最具影响力的国际投资盛会之一。
陈春江介绍，本届投洽会已基本准备就绪。重点有以下三个特点：一是国际化更加鲜明，积极践行全球发展倡议。本届投洽会有三个国家担任主宾国，分别为巴西、塞尔维亚、卡塔尔，是主宾国最多的一届。目前，已有近40位副部级以上的外国政府官员确认出席，预计有近100个国家和地区、近1000个客商团组、约8万名客商参加展会。
二是专业化更加显著，充分发挥公共产品作用。大会总展览面积12万平方米，将设智能制造、数字经济、绿色低碳、乡村振兴等热点专业展，展示产业新蓝海、投资新赛道。还将举办“领航中国·新兴产业合作大会”等30多场专题项目对接和洽谈，进一步深化展洽融合；将通过“云上投洽会”收集发布投资项目，推动线上线下功能互补。
三是品牌化更加突出，深度聚焦双向投资。本届投洽会预计举办各类会议论坛50余场，特别是，将举办“投资中国年”主旨论坛暨福建专场推介；将举办中国投资·跨境投资高质量发展论坛，发布《中资企业国别发展报告（阿联酋、法国、墨西哥、乌兹别克斯坦篇）》，助力企业进一步提升参与国际竞争与合作水平；将围绕多双边经贸合作，举办中美省州经贸合作研讨会、首届中巴（西）省州经贸合作研讨会、两岸经贸合作与发展论坛等一批特色鲜明的品牌活动，努力把投洽会打造成为重要的双向投资国际公共产品。
(责编：孙红丽、高雷)
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