人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二十三届投洽会将于9月8日至11日在厦门召开

2023年08月22日14:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）国新办今天举行新闻发布会，介绍第二十三届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称投洽会）有关情况。

商务部部长助理陈春江在会上表示，第二十三届投洽会将于今年9月8日至11日在福建厦门召开。投洽会致力于打造双向投资促进、权威信息发布和投资趋势研讨三大平台，已经成为全球最具影响力的国际投资盛会之一。

陈春江介绍，本届投洽会已基本准备就绪。重点有以下三个特点：一是国际化更加鲜明，积极践行全球发展倡议。本届投洽会有三个国家担任主宾国，分别为巴西、塞尔维亚、卡塔尔，是主宾国最多的一届。目前，已有近40位副部级以上的外国政府官员确认出席，预计有近100个国家和地区、近1000个客商团组、约8万名客商参加展会。

二是专业化更加显著，充分发挥公共产品作用。大会总展览面积12万平方米，将设智能制造、数字经济、绿色低碳、乡村振兴等热点专业展，展示产业新蓝海、投资新赛道。还将举办“领航中国·新兴产业合作大会”等30多场专题项目对接和洽谈，进一步深化展洽融合；将通过“云上投洽会”收集发布投资项目，推动线上线下功能互补。

三是品牌化更加突出，深度聚焦双向投资。本届投洽会预计举办各类会议论坛50余场，特别是，将举办“投资中国年”主旨论坛暨福建专场推介；将举办中国投资·跨境投资高质量发展论坛，发布《中资企业国别发展报告（阿联酋、法国、墨西哥、乌兹别克斯坦篇）》，助力企业进一步提升参与国际竞争与合作水平；将围绕多双边经贸合作，举办中美省州经贸合作研讨会、首届中巴（西）省州经贸合作研讨会、两岸经贸合作与发展论坛等一批特色鲜明的品牌活动，努力把投洽会打造成为重要的双向投资国际公共产品。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国科技馆推出《致敬科学家——点亮科学梦想》系列影视节目
　　人民网北京8月22日电 （记者赵竹青）为弘扬科学家精神，展现科学家爱国为民的卓越品质和在实现科学梦想道路上的心路历程，2023年中国科技馆创作推出《致敬科学家——点亮科学梦想》8集系列影视节目，讲述程开甲、谷超豪、贝时璋、叶笃正、孟少农、谢希德、苏步青和徐光宪等老一辈科学家的人生故事，展现科学家胸怀报国之志、竭诚为民奉献的感人事迹与光辉品格，带领观众从与新中国共成长的科学家视角，感悟建党百余年来所取得的伟大变革和科技成就。 该系列节目以“科学家的梦想”为主题，深入挖掘指引科学家走上科研道路的那些点滴瞬间，记录科学家在实现梦想道路上的心路历程，并运用情景再现等的形式进行演绎呈现，力求将崇高的中国科学家精神彰显于影视作品中，激励公众、特别是青少年爱国奋进、不断探索、勇于筑梦、敢于追梦。…
体验科技魅力 智享假期生活
　　人民网北京8月22日电 （记者王天乐）在北京举办的2023世界机器人大会上，众多新型机器人亮相，吸引着众多“科技迷”参观。据了解，每年世界机器人大会都会在暑假举办，来自全国各地的青少年成为了大会的固定观众，他们通过观展以及与现场机器人的互动，感受着智能科技带来的魅力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部