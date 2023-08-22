原标题：乘东风 秉初心 广发银行金融活水滋润海南民营经济发展

8月的海南岛，海风扑面、海浪拍打。在西北角北部湾畔的洋浦经济开发区，塔吊林立，远洋货轮汽笛轰鸣。

在洋浦经济开发区石化功能区海南逸盛石化二期项目工地，土建施工和设备安装同步推进，计划在今年内建成并投料试车。这是洋浦最大的石化企业之一，名列“2022海南民营企业50强”榜单前茅。

“今年上半年，我们公司的进出口值突破了60亿元，这份成绩的获得离不开好政策和好银行！”逸盛石化财务部经理表示。

今年是《海南自由贸易港建设总体方案》发布三周年。在党中央政策指引和海南自贸港优势的双重“加码”下，三年来，广发银行顺势而为，充分利用粤港澳大湾区总部的天然优势，主动把根植湾区的金融“活水”源源不断地引入琼州大地，成为《海南自贸港建设总体方案》从“宏伟蓝图”向“庞大实景”转换的“见证者”和“参与者”。

引一湾金融“活水” 浇灌民营经济发展壮大

“累计为海南29家民营企业提供融资支持，占比广发银行海南地区分行贷款64%，民营企业贷款余额同比增长30%。”在助力海南加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港进程中，广发银行聚焦重点领域不断加大信贷投放，为民营企业保驾护航。

“第一次帮我们是职责使然，第二次帮我们是出于信任。”作为29家企业的其中一家，逸盛石化表示自身的发展壮大，离不开广发银行的两次鼎力相助。

2022年，逸盛石化生产的pet（化学聚合物）需求量大、生产周期长、应用领域宽，导致回款慢、资金压力负担重。广发银行为其量身定制了一整套综合金融服务方案，提供6亿元授信额度及轻资本产品，覆盖保函、流贷、风参、银承、信用证等多样化服务，夯实了企业发展基础。

今年3月，这家石化民营企业再次面临资金周转紧张难题。“资金短缺，第一个想到的就是广发银行。”基于第一次合作建立的信任，企业主动开启了与广发银行的第二次合作。结合《海南试行自贸港建设6条外汇管理政策》，广发银行以“取消辖区内非金融企业外债逐步登记”便利化政策为指引，通过风参直贷跨境金融产品为企业引入境外低成本跨境人民币资金，成功办理风参直贷1.4亿元，在满足企业融资需求的同时有效降低了企业的融资成本。

如今的海南，民营企业如雨后春笋般涌现，在助力海南民营经济发展的众多力量中，有一股叫“广发”。

播撒一粒“种子” 收获民营小微果实

作为中国唯一的热带岛屿省份，海南具有发展热带特色农业得天独厚的优势。近年来，广发银行充分发挥银行资金资源优势，致力把金融活水精准滴灌到“三农”领域，以服务国家战略发展为出发点，积极对接当地涉农企业，以专属的金融服务方案和金融帮扶举措，跑出助力海南“三农”建设加速度。

“真的太感谢你们了，想不到你们广发银行贷款发放这么快！”来自海南某农业民营企业的负责人在电话的另一边道谢。

伴随着这一声感谢，广发银行正式在琼州大地上播撒下了第一粒“种子”——落地广发银行在海南地区首笔小微民营企业增额扩产贷款项目。

“当时正值耕地、播种期，时间紧、任务重。一听说种业公司资金周转困难，我们丝毫不敢懈怠，加班加点也要把这笔款放出去。”

本着支持“三农”的初心，广发银行为民营企业开辟“绿色通道”，建立差异化审查审批快办机制，下放审批权限，缩短信贷审核周期，减少审批环节，提升信贷审批效率。在评估企业偿付能力等各项指标都符合规定后，最终为公司发放普惠金融贷款1000万元。后续结合企业经营情况和抵押物评估情况，广发银行再次为企业新增授信额度2500万元。

“多亏了广发银行给我们放的这笔款，才及时完成了生物农药、化学农药、生物微肥产品等原材料的采购，让我们的科研开发、生产、推广与销售有了质的提升！”企业负责人说。

这笔扶持“种子”产业项目只是广发银行支持“三农”的一个缩影。而今已是盛夏，庄稼肆意生长。在海南自贸港这片沃土之上，万千破土而出的种子中，有一粒叫“广发”。

当下，自贸港建设“春风”更劲，未来依旧可期可盼。沿着珠江之畔，广发银行搭乘海南自贸港建设东风，一路南下，秉持初心，立足实际，持续助力海南自贸港高质量发展。

(责编：董童、李源)

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