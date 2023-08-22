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自然资源部生态文明大讲堂第二场开讲 

2023年08月22日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，8月21日，自然资源部举办生态文明大讲堂第二场讲座。

会上，中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心首席科学家王安建介绍了世界主要大国战略性矿产资源供需现状，分析了我国矿产资源安全面临的挑战和应对举措。他指出，当前战略性矿产资源已成为大国竞争的重要领域，发达国家及有关组织将关键矿产供应纳入了安全战略。我国是全球矿产资源消费大国、生产大国、贸易大国，重要矿产对外依存度居高不下，来源集中度高，供应风险大，安全保障亟待加强。我国要大幅提升国内能源资源保障能力，持续推进找矿突破战略行动，优化矿业政策，改善矿业环境，提升国内自主供应水平；要推动全球矿产资源战略布局，加强国际合作，增加海外供应稳定性，保障战略性矿产资源产业链安全。

(责编：杨曦、高雷)
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